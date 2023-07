Neue Liebe für Lilli Gruber? Bilder von Ronja Forcher am „Bergdoktor“-Set geben Hoffnung

Von: Lukas Einkammerer

Auf Instagram teilt Ronja Forcher Eindrücke vom „Bergdoktor“-Dreh. Wie es scheint, könnte auf Lilli Gruber in Staffel 17 neue Liebe warten.

Ellmau – Mit „Der Bergdoktor“ kehrt Anfang 2024 eines der beliebtesten deutschsprachigen Formate zurück auf die Fernsehschirme. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen der ZDF-Heimatserie, die nach der äußerst dramatischen 16. Staffel mit Hochspannung erwartet werden, laufen in der Region Wilder Kaiser derweil auf Hochtouren. In den sozialen Medien teilt Ronja Forcher (26) nun eine Reihe an Schnappschüssen vom Dreh, die aufhorchen lassen …

Romantischer Dreh bei Nacht: Ronja Forcher zeigt Eindrücke vom „Bergdoktor“-Set

In der 16. „Bergdoktor“-Staffel stand zwar vor allem der wochenlange Streit zwischen Martin (Hans Sigl, 54) und Hans Gruber (Heiko Ruprecht, 51) im Mittelpunkt des Geschehens, auch im Leben von Ronja Forchers Figur Lilli Gruber ging es aber turbulent her. Denn ihre Beziehung mit Robert (Timon Ballenberger, 31) zerbrach nach vielen Jahren und ließ die junge Frau niedergeschmettert und mit einem gebrochenen Herzen zurück.

Nach ein paar so schweren Momenten dürften sich viele Fans von der 17. „Bergdoktor“-Staffel vor allem eines erhoffen: ein Happy End für die Grubers und ihre Freunde. Außer der Rückkehr einiger bekannter Gesichter ist über die acht neuen Episoden zwar noch nicht viel bekannt, auf ihren Instagram-Kanälen teilen Ronja Forcher und ihre Schauspielkollegen aber schon fleißig erste Eindrücke vom Set.

Auf einem Foto, das die leidenschaftliche Schlagersängerin kürzlich ihren knapp 147.000 Followern präsentierte, ist eine bunte Lichterkette zu sehen und auf einer weiteren Aufnahme zeigt sie sich mit mehreren Set-Kollegen und schreibt dazu: „Nachtdrehs sind doch eigentlich ganz cool.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Ein neuer Freund für Lilli? „Bergdoktor“-Besetzung bekommt männlichen Zuwachs

Dass auf Lilli Gruber in der nächsten „Bergdoktor“-Staffel das große Liebesglück warten könnte, bestätigt Ronja Forcher zwar selbst nicht, auf ihren Bildern lassen sich aber einige Hinweise finden. Zum einen wirkt die nächtliche Szene mit der Lichterkette sehr romantisch, etwa nach einem Date unter freiem Himmel, zum anderen bekommt die Besetzung der Erfolgsserie mit Jonas Kaufmann (20) und Frédéric Brossier (31) gleich zwei neue, männliche Mitglieder, die vom Alter her beide gut zu Lilli passen würden und mit denen sie nun scheinbar schon gemeinsam vor der Kamera stand.

Auf Instagram zeigt Ronja Forcher Eindrücke vom „Bergdoktor“-Set. Wie es für Lilli Gruber in Staffel 17 wohl weitergehen wird? © Screenshot/Instagram/ronjaforcher (Fotomontage)

Welche Rolle die beiden Männer im Leben von Martin Grubers Tochter einnehmen werden, bleibt noch abzuwarten, es scheint jedoch ganz so, als sei auch in Staffel 17 in Ellmau wieder einiges in Bewegung. Ihr Happy End hat derweil „Bergdoktor“-Star Annika Ernst gefunden, die noch diesen Sommer heiraten will. Verwendete Quellen: Instagram.com; fuersie.de