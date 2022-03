Shania Geiss besprüht Roberts Luxuskarre: „Das ziehe ich Dir vom Erbe ab“

Robert Geiss ist entsetzt über Shanias „Verschönerung“ seines Luxuswagens © RTL2

Besprühtes Luxusauto: Shania Geiss sprüht ihren Namen auf die luxuriöse Karre von Robert Geiss. Der Nachwuchs des Geschäftsmannes verärgerte ihren Papa mit dem Kunstwerk.

St. Tropez –Shania Geiss (17) lässt ihrer Kreativität freien Lauf: Und besprüht dabei das Luxusauto von Robert Geiss (58)! „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“-Stars der RTL Zwei-Sendung befinden sich nach ihrem aufregenden Urlaub in der Dominikanischen Republik wieder in ihrem Zuhause in St. Tropez, wobei der neueste Rummel im Hause Geiss zunächst noch ganz unschuldig begann. Die Eltern von zwei Töchtern luden einen Künstler zu sich in die Villa ein, der der 17-Jährigen nützliche Tipps für ihre künstlerische Karriere geben sollte.



Nach dem Besprühen von T-Shirts mit einem Micky- Maus-Motiv kam dem Star dabei die geniale Idee, auch den schwarzen Jeep ihres Papas mit ihrer neu erlernten Sprühtechnik zu verzieren. Die Prominente rechtfertigte ihre gewagte Kunstaktion, indem sie betonte: „Papa hat gesagt, dass das mein Auto wird, wenn ich den Führerschein habe und mit meinem Auto kann ich ja machen, was ich will!“

Daraufhin sprühte sie mit roter Farbe ihren Namen auf die Motorhaube des Luxusautos und fügte ihrem Design einige bunte Handabdrücke hinzu. Der Vater der TV-Persönlichkeit schien wegen der Aktion zunächst sprachlos zu sein und ließ dann wütend verlauten: „Das Auto ist versaut. Das ziehe ich dir komplett vom Erbe ab!“ Die Tochter des TV-Show-Prominenten scheint ihren Papa mit ihrer künstlerischen Aktion mächtig auf die Palme gebracht zu haben!

Shania Geiss‘ Kunstwerk verärgert ihren Papa Robert Geiss

Die Tochter der Reality-TV-Stars schien jedoch sichtlich stolz auf ihr Kunstwerk zu sein. Der Teenager verkündete in Bezug auf das von ihr besprühte Luxusauto begeistert: „Das sieht so cool aus!“ Woraufhin der Geschäftsmann genervt erklärte, dass er Leute verstehen würde, die keinen Nachwuchs haben wollen: „Ich kann Menschen verstehen, die keine Kinder haben wollen.“ Lange konnte der Vater seiner Tochter jedoch nicht böse sein und ließ die Teenagerin auf einem privaten Strandparkplatz das Autofahren üben. Sie sollte dabei lernen, mit dem Auto umzugehen und dieses nicht nur zu „verschönern“.