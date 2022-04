Kandidatin lässt sich bei „Shopping Queen“ Tattoo von Guido Maria Kretschmer stechen

„Shoppping Queen“-Teilnehmerin ließ sich ein Tattoo ihres Idols stechen: Guido Maria Kretschmer wurde auf dem Bein der Kadidatin verewigt. Der Star ist gerührt von der Widmung.

Berlin – “Shopping Queen”-Kadidatin Dora hat sich ihr Idol Guido Maria Kretschmer (56) als Tattoo verewigen lassen! Die Maskenbildnerin machte sich im Rahmen der TV-Show-Folge von dieser Woche mit ihrer Schwester in Berlin auf den Weg, das perfekte „Shopping Queen“-Outfit für sich zu finden. Ganz nach dem „Gut betucht - Finde das perfekte Outfit zu deinem neuen Tuch!”-Motto dieser Woche machte sich die Make-up-Artistin, deren Leidenschaft Tattoos sind, auf die Suche nach einem stylischen Outfit.



In einem Videoclip auf „rtl.de“ verriet der TV-Moderator, was er von dem neuen Tattoo der TV-Show-Teilnehmerin hält. Beim Anblick des Motivs, bei dem der Star auf ihrem Bein als „Shopping Queen“-King zu erkennen ist, erklärte er erstaunt: „Das bin ich.“ Die TV-Persönlichkeit fügte hinzu, dass er die Tattoo-Widmung auf jeden Fall „rührend“ finden würde. „Ja, ich finde das rührend, auf jeden Fall“, schwärmte er. Bereits im Alter von sechzehn Jahren hatte sich die Kadidatin des Formats mit einer gefälschten Eltern-Einwilligung ihr erstes Motiv stechen lassen und auch bis zum heutigen Tag sind auf ihrem Körper weitere zahlreiche Tattoos zu bewundern, zu denen jetzt auch das tolle Guido-Motiv gehört!

Guido Maria Kretschmer ist begeistert von der Tattoo-Widmung

Die neue Körperkunst, die sich die Teilnehmerin desFormats von RTL+ stechen ließ, scheint bei dem Moderator sehr gut angekommen zu sein. Er erklärte zudem, dass er die Maskenbildnerin super finden würde und durch das Motiv jetzt „eng verbunden mit ihr“ sei. „Ich bin jetzt immer bei Dora und ich finde ja Dora auch so toll. Deswegen bin ich jetzt eng verbunden mit ihr“, fügte er ganz begeistert hinzu. Die persönliche Widmung an ihr Idol wird die Maskenbildnerin jetzt immer an ihren besonderen „Shopping Queen“-Tag erinnern!