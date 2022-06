Schwule Shopping Queen: VOX feiert Pride Month mit Gay-Woche

Anlässlich des Pride Months kürt auch Guido Maria Kretschmer eine schwule „Shopping Queen“ © Vox

Bei „Shopping Queen“ dürfen jetzt mal die Männer ran! Passend zum Pride Month hat der Sender VOX sich dazu entschlossen, eine Woche der Erfolgsshow schwulen Männern zu widmen.

Köln – Die Sendung „Shopping Queen“ ist über die Jahre zu einem echten Kultformat geworden. Woche um Woche kämpfen die Kandidatinnen um den heiß begehrten Titel, wobei vor allen Dingen die süffisanten Kommentare von Modemacher Guido Maria Kretschmer (57) zum Unterhaltungswert der Show beitragen. Seit Jahren lässt der zuständige Sender VOX nur Frauen bei „Shopping Queen“ antreten — doch das wird sich jetzt ändern! Pünktlich zum sogenannten Pride Month, in dem die LGBTQ-Gemeinde weltweit ihre Feste feiert und außerdem auf anhaltende Diskriminierung in der Gesellschaft aufmerksam macht, dürfen bei „Shopping Queen“ erstmals eine Woche lang nur schwule Männer antreten.

In Köln ist die queere Community bekannterweise ziemlich groß, weshalb die Stadt in Westdeutschland den perfekte Ort für „Gay Shopping Queen“ darstellt. Die Kandidaten Andreas, Michael, Lukas, Ralf und Sebastian werden ihr Bestes geben, um mit ihren Looks den ebenfalls schwulen Gastgeber und Juror Guido Maria Kretschmer zu überzeugen. Insbesondere für Teilnehmer Lukas ist sein Auftritt etwas ganz besonderes. Er bewarb sich schon vor Jahren bei dem VOX-Format, erhielt jedoch aufgrund seines Geschlechts eine Absage.

Auch im TV wird immer mehr auf Diversity gesetzt — VOX will mit „Shopping Queen“ ein Zeichen setzen

Kandidat Michael findet, dass „Shopping Queen“ perfekt zur Gay Community passt. Eine Folge für schwule Männer war also möglicherweise schon längst überfällig. Ob es demnächst auch eine Ausgabe nur für lesbische Frauen geben wird? Mit dem Stichwort Diversity wird das möglich. Denn durch den Einfluss von Bewegungen wie „Black Lives Matter“ oder „#MeToo“ sind viele Menschen auf die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft aufmerksam geworden. Auch TV-Zuschauer fordern deshalb mehr Repräsentation im Fernsehen.

Der jährliche Pride Month im Juni setzt immer wieder ein Zeichen für die Gleichberechtigung von Mitgliedern der LGBTQ-Community. Seinen Höhepunkt feiert er mit dem in allen größeren Städten stattfindenden Christopher Street Day. Wer trotz der vielen Pride-Feierlichkeiten Zeit für eine Auszeit vor dem Fernseher findet, der sollte ab dem heutigen Montag (20. Juni) bei VOX einschalten, um keine Folge von „Gay Shopping Queen“ zu verpassen.