Nach Aus: „Kampf der Realitystars“-Kandidaten können für Geld zurück in die Show

Von: Jonas Erbas

Für Kandidaten, die bei „Kampf der Realitystars“ rausgewählt werden, gibt es eigentlich kein Zurück. In Folge 4 ändert sich das allerdings plötzlich.

Phuket – Am Ende jeder „Kampf der Realitystars“-Folge lauert das große Bangen: Wer bekommt sein Fett weg, für wen wird es das nächste Mal richtig knapp und wer muss letztendlich wirklich gehen? Promis wie Zuschauer wissen: Nach dem Rauswurf gibt es kein Zurück in die Sala. Doch nun scheint RTLZWEI die Regeln komplett über den Haufen geworfen zu haben.

Dreifacher Rauswurf bei „Kampf der Realitystars“: Fliegender Wechsel in der Sala

Achtung, Spoiler zu Folge 4: Auch in Folge 4 ist den „Kampf der Realitystars“-Kandidaten kein Durchschnaufen vergönnt: Mit TV-Blondine Emmy Russ (23) und US-Rocksänger Percival (58) ziehen zwei ambitionierte Neuankömmlinge in die Sala – und müssen wenige Stunden nach ihrer Ankunft direkt ein Zeichen setzen. Noch am selben Abend müssen sie einen Konkurrenten safen, einen anderen eliminieren. Schutz erhält der eigentlich angezählte Daniel Schmidt (39), während Tim Sandt (32) sofort seine Koffer packen muss.

Am Traumstrand wird auch danach weiter fleißig ausgesiebt: Bei der Stunde der Wahrheit muss jeder Promi zwei Stimmen abgeben – ebenso viele Kandidaten fliegen dann auch aus der RTLZWEI-Show. Die Wahl fällt recht vorhersehbar aus: Ein Großteil der Sala-Bewohner nominiert Sarah Knappik (36), die sich an den Tagen davor gleich mehrere Fehltritte erlaubt hat. Auch für den gutmütigen Manni Ludolf (60) ist Schluss – wohl auch, weil der Schrotthändler den anderen seine Nominierung in keinster Weise übel nimmt.

Die bisherigen „Kampf der Realitystars“-Finalisten Staffel 1: Kevin Pannewitz (Sieger), Sam Dylan (Platz 2), Kate Merlan (Platz 3) Staffel 2: Loona (Siegerin), Andrej Mangold (Platz 2), Claudia Obert (Platz 3) Staffel 3: Elena Miras (Siegerin), Yasin Mohamed (Platz 2), Schäfer Heinrich (Platz 3)

Deal für Sarah Knappik oder Manni Ludolf: Für Teil der Gage zurück zu „Kampf der Realitystars“

Ohne die verbleibenden „Kampf der Realitystars“-Kandidaten kehren Sarah Knappik und Manni Ludolf in die Promi-WG zurück, um ihre Sachen zu packen, werden dann aber ins am Strand befindliche Redaktionsbüro gebeten. Dort kann vor allem Sarah ihren Augen kaum trauen: „Noch ist eure Sendezeit nicht ganz abgelaufen“, heißt es dort. Anschließend wird den beiden ein „ganz besonderes Angebot“ unterbreitet: Im Austausch gegen einen Teil ihrer Gage können sie sich zurück in die Sendung kaufen – ein Deal, der jedoch nur einem der beiden vergönnt ist; und zwar dem, der mehr Geld bietet!

Eigentlich wurden Manni Ludolf und Sarah Knappik von den anderen bei „Kampf der Realitystars“ rausgewählt, doch gegen einen Teil der Gage darf einer der beiden Stars in die Sala zurückkehren © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars

RTLZWEI macht es jedoch richtig spannend: Wer den höheren Betrag opfert, wird nämlich erst in Folge 5 (ab 6. Mai bei RTL+; TV-Ausstrahlung am 11. Mai um 20:15 Uhr) offenbart. In den ersten drei Folgen war die Chance auf eine derartige Sendezeitverlängerung den anderen Stars übrigens nicht vergönnt – immerhin war man so allerdings die ungeliebte Gesellschaft los: So teilte Antonia Hemmer (23) nach ihrem „Kampf der Realitystars“-Aus gegen Eva Benetatou (31) aus. Die habe sich zu sehr „an Paul rangeschmissen“. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 4, Folge 4), rtlzwei.de