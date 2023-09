Klarer Sieger im Quotenduell zwischen RTL-Lego-Show und „Zurück in die Schule“ auf Sat.1

Von: Diane Kofer

Teilen

Auf RTL kämpften Lego-Baumeister um den Titel, bei Sat.1 mussten Tom Beck und andere Promis Grundschul-Schulstoff büffeln. Im Quotenduell zeigte sich eindeutig, was die Zuschauer mehr interessierte.

Köln – Nach vier Tagen „Wer wird Millionär?“-Spezial lief am Freitagabend bei RTL eine neue Folge „Lego Masters“, im Sat.1-Programm begrüßte Jörg Pilawa (58) bei „Zurück in die Schule“ Promis, die an Grundschulaufgaben zu verzweifeln drohten – welche Sendung sprach die Zuschauer zu Hause eher an?

Quotenrennen zwischen RTL-Lego-Show und „Zurück in die Schule“ auf Sat.1 mit eindeutigem Ergebnis

In der Daytime hat Sat.1 schon seit längerer Zeit Probleme, ein großes Publikum anzulocken. Nach dem Erfolgsformat „Frühstücksfernsehen“ schreibt der Sender über den Tag hinweg regelmäßig tiefrote Zahlen. Vor wenigen Wochen sah es allerdings etwas besser aus: Bei der Übertragung des ersten Bundesligaspiels der Saison zwischen dem FC Bayern München und Werder Bremen ließ Sat.1 die Konkurrenz hinter sich. Doch am Freitagabend (8. September 2023) konnte ein so starkes Ergebnis nicht wiederholt werden. „Zurück in die Schule“ hatte laut DWDL nur mäßige Quoten.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Mit 7,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe konnte sich „Zurück in die Schule“ mit Blick auf die Vorwoche zwar um rund zwei Prozent steigern – im Vergleich zur RTL-Konkurrenz aber nicht wirklich punkten. „Lego Masters Folge 2“ holte bei den 14- bis 49-Jährigen 14,9 Prozent, also rund das Doppelte. Auch in der Gesamtreichweite hatte der Kölner Sender die Nase vorne. 1,13 Millionen Menschen schalteten zum Kampf der Lego-Baumeister ein, die Promis an der Schulbank verfolgten „nur“ rund 890.000 Zuschauer.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Gesamte Quotenübersicht: ZDF-Krimi unschlagbar

Während die Privatsender das Primetime-Duell unter sich ausmachten, war das ZDF in der Gesamtreichweite unschlagbar: „Mordsschwestern – Verbrechen ist Familiensache“ war mit einem Marktanteil von 21,9 Prozent, was 4,47 Millionen Zuschauern entspricht, nicht annähernd zu erreichen. Auch die Nachmittagsprogramme des öffentlich-rechtlichen Senders – wie „Die Rosenheim-Cops“ oder „Bares für Rares“ waren, wie gewohnt, stark.

„Zurück in die Schule“ (Sat.1) oder „Lego Masters“ (RTL) – nur eine Show konnte den Quotenkampf am Freitagabend (8. September 2023) gewinnen. © Screenshot: Zurück in die Schule/ Sat.1; Lego Masters/ RTL (Fotomontage)

Die Trödelshow mit Horst Lichter (61), die normalerweise im Nachmittagsprogramm läuft, war Mitte der Woche als Sommer-Special auch zur Primetime im TV vertreten – obwohl so wenige Menschen wie noch nie zu der Sondersendung einschalteten, lief es insgesamt gut. Im Quotenrennen mit Günther Jauch (67) und „Wer wird Millionär?“ gab es einen eindeutigen Sieger. Verwendete Quellen: DWDL