„Tatort“ gegen „The Voice“: Wer holte sich den Quotensieg?

Von: Volker Reinert

Teilen

Mit dem Schweizer „Tatort“ im Ersten und „The Voice of Germany“ auf ProSieben starteten zwei völlig verschiedene Genres am Sonntag gegeneinander an. Welche Sendung interessierte die Zuschauer mehr?

Köln – Die TV-Zuschauer hatten am Sonntagabend (24. September) wieder die Qual der Wahl. Lieber einen Krimi im Ersten mit einer neuen Ausgabe des Schweizer „Tatort“ oder doch eher eine neue Folge von „The Voice of Germany“ mit unter anderem Schlagerstar Giovanni Zarrella (45) auf ProSieben?

Die Musikshow lief ausnahmsweise am Sonntag, da auf ihrem gewohnten Sendeplatz kommenden Donnerstag (28. September) die Ausstrahlung des Deutschen Fernsehpreis erfolgt. Doch konnte die Castingshow auf dem ungewohnten Sendeplatz mit dem stets beliebten Krimi in der ARD mithalten?

„Tatort“ gegen „The Voice of Germany“: Wer gewinnt den Kampf um die Quote?

Laut DWDL-Zahlenzentrale konnte „The Voice of Germany“ beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren 1,37 Millionen Menschen vor die Bildschirme locken. Das entspricht einem Marktanteil von 5,7 Prozent. Damit war die dritte Folge des Formats im Vergleich zu den ersten beiden Folgen der neuen Staffel aus Quotensicht bislang die schwächste.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Show zwar einen soliden Marktanteil von 10,9 Prozent mit 610.000 Zuschauern, doch am Ende musste sich „The Voice“ in beiden Zielgruppen dem Schweizer „Tatort“ mit der Folge „Blinder Fleck“ geschlagen geben.

Neue Jury bei „The Voice of Germany“ Die 13. Staffel der Castingshow trumpft mit einer komplett neuen Jury auf. 2023 mit dabei: Schlagersänger Giovanni Zarrella (45), Rapperin Shirin David (28), die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (34), sowie der irische Sänger Ronan Keating (46), der in den 1990er-Jahren durch die Boyband „Boyzone“ weltweite Bekanntheit erlangte.

Schweizer „Tatort“ gewinnt klar das Quotenduell

Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren holte der „Tatort“ über 30 Prozent Marktanteil (30,1). 8,31 Millionen TV-Zuschauer entschieden sich am Sonntag für den Krimi im Ersten. Damit schaffte es die ARD eindeutig auf Platz eins in den Charts.

Und auch in der jüngeren Zielgruppe sahnte der Krimi ab. Mit 1,48 Millionen Fernsehenden generierte der „Tatort“ 23,8 Prozent Marktanteil. In den Tagescharts platzierte sich die ARD-Sendung auf Platz zwei hinter der „Tagesschau“ um 20 Uhr. Damit gelang der ARD eindeutig das Rennen um die Quote im Vergleich zu „The Voice“ auf ProSieben.

Weleche Sendung erzielte am Sonntagabend (24. September 2023) die bessere Quote? „The Voice of Germany“ auf ProSieben oder der Schweizer „Tatort“ in der ARD? © ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner & ARD Degeto/SRF/Sava Hlavacek

Dennoch: „The Voice“ gilt zur Primetime als stärkster Verfolger vom „Tatort“. In den meistgesehenen Sendungen des Tages platzierte sich die Sendung in der werberelevanten Zielgruppe direkt hinter dem Krimi auf Platz drei. Der Staffelauftakt von „The Voice of Germany“ ging am Donnerstagabend (21. September) gegen das Revival von „Blamieren oder Kassieren“ mit Elton (52) auf RTL ins Quotenrennen. Bei den Formaten gab es einen knappen Gewinner. Verwendete Quellen: dwdl.de