Andrea Kiewel stinksauer: Aufdringlicher Fernsehgarten-Zuschauer mischt sich in Moderation ein

Von: Jonas Erbas

Live auf Sendung kann alles passieren – das beweist auch der „ZDF-Fernsehgarten“: Dort wurden Andrea Kiewel und Armin Roßmeier beim Oktoberfest-Backen jäh unterbrochen.

Mainz – Die Live-Saison des „ZDF-Fernsehgarten“ ist fast vorbei, doch für die letzte Ausgabe (24. September) hat man sich am Lerchenberg etwas ganz Besonderes ausgedacht: Weil in München derzeit das Oktoberfest stattfindet, wurde es in der Show mit Andrea Kiewel (58), die im feschen Dirndl aufschlug, richtig zünftig. Die gute Stimmung sorgte bei einem Zuschauer dann aber für ein wenig zu viel Euphorie.

Plötzliche Unterbrechung im „ZDF-Fernsehgarten“: Andrea Kiewel reagiert entgeistert

Wenn Armin Roßmeier (74) im „ZDF-Fernsehgarten“ kocht, ist die Freude bei den Zuschauern riesengroß. Für die Oktoberfest-Ausgabe hatte sich der TV-Koch einmal mehr etwas Passendes überlegt: An der Seite von Andrea Kiewel bereitete er mit Obatzter gefülltes Laugengebäck vor. Doch der 74-Jährige schien nicht der einzige Experte vor Ort zu sein.

„Entschuldigung? Ich bin Chemie-Lehrer“, mischte sich ein Herr im Anzug urplötzlich in den Programmpunkt ein, eilte an die Seite von Kiwi und Armin Roßmeier und versprach freudig: „Ich kann Ihnen ein gutes Rezept erklären!“ Perplex fing Andrea Kiewel den Mann ab und vertröstete ihn, sichtlich genervt, auf nach der Sendung. Ohne weitere Gegenproteste willigte der Zuschauer ein. „Ich glaube, das ist im Sinne aller Zuschauer, dass Armin jetzt mal sein Tape zu Ende macht“, erklärte die Moderatorin bemüht freundlich.

Für ihre Zuschauer hat Andrea Kiewel in der Regel viel Verständnis, doch als ein „ZDF-Fernsehgarten“-Besucher das Kochen mit Armin Roßmeier unterbrach, drohte ihr Geduldsfaden zu reißen © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Auch Armin Roßmeier wirkte angefressen: „Ja, zum Abspülen kann er nachher kommen. Da kann er mithelfen“, rief er dem mutmaßlichen Chemie-Lehrer hinterher. Seine Kollegin strafte die Aktion mit einem entgeisterten Kopfschütteln ab, dann wurde – ohne weitere Unterbrechungen – weitergekocht. Allem Anschein nach gehört der Störer zur Kleinpartei Die PARTEI, die am Lerchenberg im Nachhinein erneut negativ auffiel. Für allerlei Aufregung sorgte die 58-Jährige in einer anderen Sendung dahingegen jüngst selbst: Michael „Bully“ Herbig (55) hatte beim „Quiz-Champion“ wegen Andrea Kiewel den Notar einschalten müssen. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Ausgabe vom 24. September)