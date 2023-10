„Bauer sucht Frau“ streicht drei Kandidaten: Jetzt äußert sich RTL

Von: Samantha Matheiowetz

Die neue Staffel von „Bauer sucht Frau“ steht in den Startlöchern. Noch vor der ersten Folge müssen drei Kandidaten das Feld räumen. Jetzt nennt RTL die Gründe dafür.

Köln – Bei „Bauer sucht Frau“ geht es am 20. November in die 19. Runde. Seit Mai steht fest, welche Bauern sich auf die Suche nach der großen Liebe machen. Jetzt stellt sich heraus, dass drei der ursprünglich fünfzehn Bauern aus dem Format genommen wurden. Doch was ist passiert?

Diese Landwirte fehlen in der neuen Staffel „Bauer sucht Frau“

Natürlich ist Inka Bause (54) auch wieder mit von der Partie. „In diesem Jahr können sich die Fans auf sehr selbstbewusste, attraktive und engagierte Bäuerinnen und Bauern freuen!“, verspricht die Moderatorin. Mit fünfzehn Bauern sollte die neue Staffel gut besetzt starten, allerdings werden bei den Hofwochen nicht mehr alle dabei sein. Pferdehalterin Alexandra (27), Rinderzüchter Henrik (30) und Ackerbauer Philipp (24) haben die Show noch vor dem offiziellen Start verlassen.

Leyla Karsak, die PR-Managerin von RTL, erklärt: „Bereits seit der ersten Staffel von ‚Bauer sucht Frau‘ sowie ‚Bauer sucht Frau International‘ stellen sich mehr Bäuerinnen und Bauern vor, als ausgestrahlt werden. Die Gründe dafür sind vielfältig und können produktionstechnischer oder persönlicher Natur sein, zum Beispiel, dass die Bewerber:innen den Landwirt:innen nicht zusagen oder sie in der Zwischenzeit schon eine:n neue:n Partner:in gefunden haben.“

Ein Frauenschwarm weniger bei „Bauer sucht Frau“

Aus welchen konkreten Gründen die Bauern nicht mehr dabei sind, wird aus der Stellungnahme nicht klar. Allerdings dürfte es für die Fans um den 24-jährigen Ackerbauern Philipp, der schon vorab die Herzen höher schlagen ließ, besonders schade sein. „Sagt ihm, ich will ihn kennenlernen“, „Den nehme ich“ und „Hübscher Kerl“ heißt es unter dem Instagram-Post auf der offiziellen „Bauer sucht Frau“-Seite, in dem Philipp vorgestellt wurde.

RTL äußert sich: Darum fehlen drei Bauern bei „Bauer sucht Frau“. © RTL / Stefan Gregorowius (Fotomontage)

Kürzlich sorgte auch das internationale Pendant der Show für Schlagzeilen: Dieser „Bauer sucht Frau International“-Kandidat wurde wegen falscher Angaben aus dem Format genommen. Verwendete Quellen: rtl.de