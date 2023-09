„Renn weg“: Eric Sindermann rät Walentinas Verlobten, sich nach „Sommerhaus“-Eklat zu trennen

Von: Jonas Erbas

Walentina Doronina sorgt im „Sommerhaus der Stars“ für mächtig Wirbel – sehr zum Leidwesen ihres Verlobten Can. Reality-TV-Experte Eric Sindermann fällt ein entsprechend hartes Urteil.

Bocholt/Berlin – Das „Sommerhaus der Stars“ beherbergte in seinen bis dato acht Staffeln schon viele Prominente, die sich mit ihrem Verhalten bei den RTL-Zuschauern schnell ins Abseits schossen, darunter Andrej Mangold (36), Danni Büchner (45) oder Mike Cees (36). In deren unrühmliche Fußstapfen scheint nun auch Walentina Doronina (23) treten zu wollen. Die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin konnte bislang weder in der Promi-WG noch beim TV-Publikum wirklich Sympathiepunkte sammeln.

Walentina polarisiert im „Sommerhaus der Stars“: Eric Sindermann übt harte Kritik

Daran änderte auch Folge zwei nichts – im Gegenteil: Weil ihr „Sommerhaus“-Erzfeind Aleks Petrovic (32) laut ins Bad rotzte, flippten Walentina und ihr Verlobter Can (27) endgültig aus. Doch auch untereinander herrscht bei dem Paar in regelmäßigen Abständen Krisenstimmung. Und das nicht selten vor Publikum: Im Garten der Promi-WG eröffnete die 23-Jährige ihren Mitkandidaten ganz unverblümt, Can müsse seinen Instagram-Account im Falle einer Trennung löschen. Seine Follower seien eigentlich ihre und sie wolle nicht, dass der Reality-TV-Newcomer von ihr profitiere.

Es sind Aussagen wie diese, die Ex-Kandidat Eric Sindermann (35) gegen Walentina aufbringen. Für IPPEN.MEDIA ordnet der ehemalige Handball-Profi regelmäßig die wichtigsten Szenen der RTL-Show ein. An der umstrittenen Show-Teilnehmerin lässt der gebürtige Berliner kein gutes Haar: „Walentina tut wirklich alles, damit man sie nicht mag“, so sein knallhartes Urteil.

Zweifel an „Sommerhaus der Stars“-Beziehung: Eric Sindermann äußert sich zu Walentina und Can

Genau wie zahlreiche „Sommerhaus der Stars“-Zuschauer glaubt Eric Sindermann, dass die Beziehung der beiden keine Zukunft hat. Dementsprechend dringlich appelliert er an Walentinas Verlobten: „Nochmals an Can: Renn weg! Rette dich aus dieser Beziehung. Sie wird sich nicht ändern. Man darf sich nicht von den Momenten blenden lassen, die in einer toxischen Beziehung besonders schön erscheinen.“

Zwischen Can und Walentina krachte es im „Sommerhaus der Stars“ bereits mehrfach – Reality-TV-Experte Eric Sindermann glaubt deswegen, dass die Beziehung der beiden keine Zukunft habe © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars & Andre Lenthe/Imago

„Dass Walentina ihm auch nichts gönnt, ist das allerletzte Warnsignal. Man kann keine Person vom Herzen lieben, der man nichts gönnt“, erklärt der 35-Jährige seine Einschätzung. Es ist nicht die erste Beziehung, die der Realitystar kritisch sieht: So äußerte Eric Sindermann bereits nach der ersten „Sommerhaus“-Folge Zweifel an Claudia Oberts (61) Liebe zu ihrem Max (25). Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview: Eric Sindermann, „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 1 & 2), rtl.de