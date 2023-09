Platzverweise und Co.: ZDF äußert sich zum Stör-Debakel im Fernsehgarten

Von: Elena Rothammer

Teilen

Die PARTEI crashte den „ZDF-Fernsehgarten“ und sorgte dort für Wirbel. Jetzt meldete sich der Sender zu der Aktion zu Wort. © Screenshot / „ZDF-Fernsehgarten“ & IMAGO / STAR-MEDIA

Am Sonntag kam es im „Fernsehgarten“ zu einem Eklat: Die PARTEI crashte die ZDF-Sendung und trieb Moderatorin Andrea Kiewel damit zur Weißglut. Jetzt meldete sich der Sender selbst zu der Aktion.

Mainz – Eigentlich wollte Andrea Kiewel (58) am Sonntag (24. September) einen spaßigen Abschluss der diesjährigen „ZDF-Fernsehgarten“-Saison feiern. Am Lerchenberg präsentierte sie die letzte reguläre Ausgabe des Jahres unter dem Motto „Oktoberfest“. Allerdings hatte Die PARTEI eigene Pläne, crashte die Sendung und störte immer wieder die Moderation. In einem Statement äußert sich jetzt das ZDF zu dem Debakel.

ZDF äußert sich zur Stör-Aktion von Die PARTEI im Fernsehgarten

Im TV war nur wenig von den Ausschreitungen zu sehen. Abseits der Kamera musste aber mehrmals die Security einschreiten. Gegenüber IPPEN.MEDIA rechtfertigte Die PARTEI den Fernsehgarten-Crash unter anderem mit einer Pool-Pinkel-Wette. Jetzt bezieht auch das ZDF Stellung.

Schropp am Boden und Kiwi als Bond: Die besten Bilder vom „Kino“-Fernsehgarten Fotostrecke ansehen

Auf Anfrage von IPPEN.MEDIA äußerte sich das ZDF mit einem Statement zu den Vorfällen: „Mitglieder von ‚Die Partei‘ haben versucht, den Ablauf des ‚ZDF-Fernsehgarten‘ zu stören. Dem ZDF lagen vor der Sendung keine Hinweise auf die geplante Aktion vor. Durch das souveräne Handeln unserer Mitarbeitenden gab es keine Unterbrechungen oder Änderungen im Sendeablauf.“

Gewusst? Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv Der Liebe wegen pendelt Andrea Kiewel zwischen Deutschland und Tel Aviv. In ihrem Buch „Meist sonnig“ schwärmt sie von ihrem Liebsten: „Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch.“ Um ihn besser zu verstehen, absolvierte die Moderatorin sogar einen Hebräisch-Kurs.

Platzverweis: Die PARTEI-Mitglieder stiegen in den Fernsehgarten-Pool

Vor die Kamera schaffte es nur selten ein Störer. Dennoch hielten die Unruhestifter die ZDF-Fernsehgarten-Crew ordentlich auf Trab. „Entsprechend der Regeln unseres Sicherheits-Managements wurden zwei Personen, die unerlaubt in den Fernsehgarten-Pool gestiegen sind, des Geländes verwiesen“, verriet das ZDF.

Mit ihrer Aktion mischte Die PARTEI die Sendung ordentlich auf. Damit beeinträchtigten sie allerdings auch andere Gäste. Die Fernsehgarten-Fans sind von der Stör-Aktion entsetzt. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Anfrage