„Sie bemühen sich nicht mal“: Günther Jauch entsetzt, weil „Wer wird Millionär?“-Kandidat Joker verschleudert

„Feige Socke!“

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sarah Wolzen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei „Wer wird Millionär?“ wird normalerweise an den Jokern gespart, wo es nur geht. Nicht so Kandidat Ciamak Djamchidi, der haut sie nur so raus. Sehr zum Entsetzen von Günther Jauch.

Köln - Bei „Wer wird Millionär?“ wird normalerweise an den Jokern gespart, wo es nur geht. Nicht so Kandidat Ciamak Djamchidi (48), der schon bei der 500-Euro-Frage nicht lange fakelt. Nicht einmal Moderator Günther Jauch (66) kann ihn stoppen.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat nimmt bei 500-Euro-Frage ersten Joker

Es ist 3-Millionen-Woche bei „Wer wird Millionär?“ Von Montag bis Freitag können sich die Kandidaten für das große Finale qualifizieren. Wer es über die 16.000-Euro-Hürde schafft, kann am Freitag um sage und schreibe 3 Millionen spielen. Sein Glück versucht auch Ciamak Djamchidi, doch schon bei der 500-Euro-Frage steht der Rechtsanwalt auf dem Schlauch. Günther Jauch fragt: „Der Titel eines der wohl bekanntesten Märchen der Brüder Grimm beginnt mit...?“ Zur Auswahl stehen A: Rum; B: Whisky; C: Cognac; D: Wodka. Obwohl der Kandidat von selbst auf die richtige Lösung (A: Rum, wie Rumpelstilzchen) kommt, will er das Publikum befragen. „Ich kann es nicht, Herr Jauch“, erklärt er. Der kann es nicht fassen und fragt noch einmal nach: „Sie bestehen auf den Joker?“

+ Günther Jauch kann es nicht fassen: „Wer wird Millionär?“-Kandidat Ciamak Djamchidi haut einen Joker nach dem anderen raus. © RTL+

Im Gegensatz zu Ciamak Djamchidi ist sich das Publikum sicher und stimmt mit 100 Prozent für Antwort A. Bis zur 16.000-Euro-Frage schafft er es dann ohne Hilfe. Doch als dann eine mathemtaische Frage kommt, versucht es der 48-Jährige gar nicht erst, diese zu lösen, sondern zückt gleich den nächsten Joker.

Günther Jauch kann es nicht fassen, dass sein Kandidat gar nicht versucht, selbst auf die Lösung zu kommen

„Sie sind eine feige Socke, echt! Sie bemühen sich noch nicht mal, es auszurechnen. Das ist ja der Wahnsinn!“, regt sich Günther Jauch auf. „Joker sind dafür da, dass man sie einsetzt“, rechtfertigt sich der Anwalt.

Bei dieser Frage fackelte „Wer wird Millionär?“-Kandidat Ciamak Djamchidi nicht lange und zückte seinen nächsten Joker: Wenn meine 100-Euro-Aktie um 300% steigt, muss sie danach um wie viel Prozent wieder fallen, um den Ausgangswert zu haben? A: 66% B: 75% C: 150% D: 300% Die richtige Antwort ist B: 75%

Bei der 125.000-Euro-Frage hat Ciamak Djamchidi auch keine Joker mehr übrig und verlässt Günther Jauch mit 64.000 Euro. Man darf gespannt sein, ob er im Finale am Freitag mit seiner Joker-Taktik fortfährt.

Ganz andere Sorgen hatte Kandidatin Kerstin Jacob-Rauch. Sie musste während „Wer wird Millionär?“ dringend aufs Klo. Da half es auch nichts, dass Günther Jauch erklärte, die Stühle im Studio seien abwaschbar. Verwendete Quellen: RTL

Rubriklistenbild: © RTL+