„Sie haben die Sendung noch nie gesehen!“: Günther Jauch verzweifelt wegen „Wer wird Millionär?“-Kandidatin

Chaos im Studio

Eine Kandidatin bringt Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ zum Ausrasten. Denn sie hat die Quizshow noch nie angeschaut – und macht deshalb ständig Fehler.

Hürth – Seit fast 24 Jahren moderiert Günther Jauch (66) „Wer wird Millionär?“ und hat in dieser Zeit unzählige Kandidaten im Studio in Hürth begrüßt – an eine von ihnen wird er sich aber bestimmt noch lange erinnern. Den in der neuesten Folge sitzt ihm eine Dame gegenüber, die mit den Abläufen der RTL-Quizshow ziemliche Schwierigkeiten hat, weil sie die Sendung noch nie gesehen hat. In einer solchen Situation die Fassung zu bewahren – für den Showmaster keine leichte Aufgabe.

„Gucke gar kein Fernsehen“: Kandidatin kennt sich mit „Wer wird Millionär?“ nicht aus

Als zweite Millionenanwärterin des Abends hat Tatjana Browatzki-Kircher vor allem ein Ziel: Gleichstand mit ihrem Sohn Frederic Ernst Johannes Sven, der voriges Jahr bei „Wer wird Millionär?“ 16.000 Euro erspielt hat. Keine leichte Aufgabe, denn geschenkt gibt es das große Geld in dem RTL-Format bekanntlich nicht. Kaum hat sie im schwarzen Ratestuhl Platz genommen, macht sie Günther Jauch ein Geständnis: „Ich gucke ja kein Fernsehen zu Hause, ich war überrascht, wie schwer die Fragen sind.“

Dem sichtlich verdutzten TV-Urgestein erklärt Tatjana dann, sie kenne ihn lediglich aus einer 1985er-Sendung von der IFA, die er zusammen mit Thomas Gottschalk (72) moderierte. Ihr einziger Berührpunkt mit „Wer wird Millionär?“ dürfte also der Auftritt ihres Sohnes gewesen sein, bei dem sie als Begleitung im Studio saß.

So ganz raus scheint Tatjana den Dreh bei „Wer wird Millionär?“ dementsprechend nicht zu haben: Bei einer Frage über afrikanische Nationalflaggen stimmen 87 Prozent des Publikums für die richtige Antwort, doch sie verschwendet trotzdem noch ihren 50:50-Joker. Wirklich überzeugt von ihren Antworten scheint sie auch nie zu sein, doch mit Mühe und Not schafft sie es Runde um Runde weiter und bringt mit ihrer lockeren und leicht zerstreuten Art sowohl das Publikum als auch Günther Jauch zum Lachen.

Weil sie die Show nicht kennt: „Wer wird Millionär“-Kandidatin bringt Günther Jauch zum Ausrasten

Schließlich steht Tatjana vor der 32.000-Frage: „In welcher Kategorie findet man die zum Zeitpunkt der Verleihung jüngste Person, die je mit einem Nobelpreis geehrt wurde?“ Als Antwortmöglichkeiten stehen „A: Chemie“, „B: Literatur“, „C: Physik“, oder „D: Frieden“ zur Auswahl – und abermals ist die Lehrerin ratlos. Sie greift zum Zusatzjoker, die auf Antwort D tippt, doch obwohl Tatjana ihr zustimmt, greift sie zum Telefonjoker und will sich wie schon bei der Flaggen-Frage doppelt absichern.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Da sich sein Gegenüber mit „Wer wird Millionär?“ kaum auskennt und nicht weiß, wie der Telefonjoker funktioniert, muss Günther Jauch ihr helfen. Mit wildem Gestikulieren weist er Tatjana darauf hin, ihrer Gesprächspartnerin die Publikumsantwort vorzulesen, doch stattdessen verabschiedet sie sich einfach. Für Günther Jauch zu viel. Er schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen und muss erstmal aus seinem Stuhl aufstehen. „Sie haben die Sendung noch nie gesehen! Sie machen alles falsch!“, ruft er, während die Studiogäste in schallendes Gelächter ausbrechen.

+ Günther Jauch am Rande des Wahnsinns: Die „Wer wird Millionär?“-Kandidatin Tatjana bringt den Moderator zum Verzweifeln. © Screenshot/RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 17. April 2023 (Fotomontage)

Antwort D „Frieden“ stimmt zwar, bei der nächsten Frage zu „Hamsterstreifen“ zieht Tatjana aber einen Schlussstrich – und verabschiedet sich mit 32.000 Euro und keinen verbliebenen Jokern von einem immer noch sichtlich amüsierten Günther Jauch. Auch wenn es für den großen Gewinn nicht gereicht hat: Siegerin der Herzen ist sie auf jeden Fall. Zu lachen hatten Zuschauer kürzlich auch, als Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ einen Kandidaten verabschiedete, ohne die Frage aufzulösen. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 17. April 2023

Rubriklistenbild: © Screenshot/RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 17. April 2023 (Fotomontage)