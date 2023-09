Günther Jauch verletzt: Blutiger Zwischenfall bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Wenn es um seine Dino-Eier geht, kennt Günther Jauch keinen Spaß. Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ nimmt der „Wer wird Millionär“-Moderator da sogar ein paar Verletzungen in Kauf.

Köln – Bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ist der Name Programm: Barbara Schöneberger (49), Thomas Gottschalk (73) und Günther Jauch (67) müssen jedes Mal ihre Spontanität unter Beweis stellen – und so kämpfen sie am Samstag (16. September) gegen Dinos und verteidigen riesige Eier. Doch der „Wer wird Millionär“-Moderator nimmt das Spiel wohl etwas zu ernst und verletzt sich vor laufender TV-Kamera.

Barbara Schöneberger und Günther Jauch: „Denn sie wissen nicht, was passiert“-Spiel eskaliert

„Tyrannoklaurus Rex“ heißt das Spiel und die Regeln sind recht einfach: Die Teams – bestehend aus Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Andrea Sawatzki (60) und Jan Josef Liefers (59) – müssen die Dino-Eier aus dem Nest in der Mitte in ihre eigenen Körbe bringen. Die Dinos – zu jedem Team gehören drei – legen die Eier aus dem gegnerischen Team wieder in das Nest in der Mitte. Das Team, das nach zwei Minuten mehr Eier im Korb hat, gewinnt. Die Dinos und auch die Promis nehmen ihren Job sehr ernst – und nach wenigen Sekunden bricht völliges Chaos aus.

Günther Jauch verteidigt seine Eier, als würde sein Leben davon abhängen. Barbara Schöneberger brüllt die Dinos an: „Nein, nein, nein. Was seid ihr für brutale Menschen? Das ist ja wohl das Letzte. (…) Herr Jauch, ich brauche ihre Eier“. Nach den zwei Minuten ist das Spiel vorbei, die Brille von Günther Jauch liegt auf dem Boden und der „Wer wird Millionär“ ist um ein paar Verletzungen reicher.

Insiderin enthüllt Thomas Gottschalks geheimen „Wetten, dass..?“-Spickzettel Auch Profis wie Thomas Gottschalk sind nicht unfehlbar. Der „Wetten, dass..?“-Moderator leistete sich schon mehrfach peinlichen Fehler. Ein Insider verrät jetzt, dass Thomas Gottschalk deswegen großen Spickzettel zur Hilfe von seiner „Wetten, dass..?“-Redaktion bekommt.

Brille weg, Ellenbogen blutet: Günther Jauch gibt bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ alles

Denn im Eifer des Eier-Gefechts ist Günther Jauch ein Nagel abgebrochen. „Die haben mir die Nägel abgebissen. Schaut euch das an. Einer hat gebissen“, ist sich der TV-Moderator sicher. Doch nicht nur der Nagel ist ab, auch der Ellenbogen des „Wer wird Millionär“-Moderators blutet.

Kopie von Montage Dreigeteilt (32) ZRU (1).jpg © RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert – Folge 7 vom 16. September 2023

„Neeeein“, reagiert Barbara Schöneberger geschockt auf den aufgeschlagenen Ellenbogen ihren Kollegen. Doch alles halb so wild: Günther Jauch geht es gut. Er hat nicht mal nach einem Pflaster gefragt und der Körpereinsatz hat sich gelohnt, denn Barbara Schöneberger und Günther Jauch haben nach zwei Minuten sechs Eier im Korb und damit das Spiel gewonnen. Doch im Finale müssen sie sich gegen Andrea Sawatzki und Jan Josef Liefers geschlagen geben.

Günther Jauch hat sich bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ den Ellenbogen aufgeschlagen. © RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert – Folge 7 vom 16. September 2023

Apropos Günther Jauch: 1999 flimmerte „Wer wird Millionär?“ das erste Mal über die deutschen TV-Bildschirme. Nach wie vor führt Günther Jauch durch die Quizshow: Doch wie lange will er das Format noch moderieren? Verwendete Quellen: RTL/Denn sie wissen nicht, was passiert – Folge 7 vom 16. September 2023