Klarer Sieg im Quotenkampf zwischen ZDF-Krimi und Frauen-Länderspiel in der ARD

Von: Elena Rothammer

In der ARD ging es am Freitagabend mit dem Fußball-Länderspiel der Frauen sportlich zu. Im ZDF hingegen lief zur Primetime „Ein Fall für zwei“. Welches Programm holte die bessere Quote?

Mainz/Berlin – Am Freitagabend (7. Juli) war im deutschen Fernsehen Spannung geboten. Ob man in der ARD mit der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft oder doch lieber mit dem Team im ZDF-Krimi „Ein Fall für zwei“ mitfiebern wollte, war den Zuschauern selbst überlassen. Doch welcher Sender setzte sich im Quotenkampf durch?

Testspiel der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft vs. „Ein Fall für zwei“: Wer gewinnt das Quotenduell?

Wegen der anstehenden Frauen-Fußball-WM müssen demnächst sogar Formate wie „Immer wieder sonntags“ weichen. Am Freitagabend gab es in der ARD schon mal einen Vorgeschmack auf die Weltmeisterschaft. In einem Test-Spiel traf die DFB-Elf der Frauen auf Sambia. Übertragen wurde die Partie ab 20.30 Uhr. Doch konnte sich die ARD damit gegen die Konkurrenz durchsetzen?

In einer packenden Schlussphase verlor die deutsche Nationalmannschaft mit einem Endstand von 2:3 gegen Sambia. Auch in Sachen Quoten reichte es nicht für den Sieg, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht. Die ARD unterlag dem ZDF deutlich. Während die Wiederholung einer „Ein Fall für zwei“-Episode mit 3,85 Millionen Zuschauern eine Quote von 21,0 Prozent erzielen konnte, brachte es das Testspiel auf 3,17 Millionen Zuschauer, was eine Quote von 16,7 Prozent bedeutet.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Beim jüngeren Publikum siegt die Sportübertragung in der ARD

Für die ARD war der Freitagabend aber dennoch kein kompletter Reinfall. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete das Testspiel der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft sogar auf dem ersten Platz. Das Match holte mit 0,46 Millionen Zuschauern eine Quote von 13,4 Prozent. Hier brachte es „Ein Fall für zwei“ im ZDF auf lediglich 0,22 Millionen Zuschauer, was einer Quote von 7,1 Prozent gleichkommt.

Quotentechnisch kann das ZDF derzeit wohl ganz und gar nicht klagen. Auch im Quotenduell mit „Der Preis ist heiß“ konnte sich der Sender mit einer XXL-Ausgabe von “Bares für Rares“ durchsetzen. Verwendete Quellen: dwdl.de