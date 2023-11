„Promi Big Brother“ vs. „Bauer sucht Frau“: Knappe Niederlage im Quotenduell

Von: Florian Schwartz

Drucken Teilen

Am Montagabend gab es mit dem doppelten Staffelstart von „Promi Big Brother“ und „Bauer sucht Frau“ ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch nur ein Format ging beim Quotenduell als Sieger hervor.

Berlin/Köln – Am Montagabend (20. November) hatten die Zuschauer die Qual der Wahl. Denn bei den Privatsendern Sat.1 und RTL gab es mit „Promi Big Brother“ und „Bauer sucht Frau“ gleich zwei quotenstarke Formate, die an den Staffelstart gingen. Am Ende konnte aber eine Auftakt-Sendung das Quotenduell für sich entscheiden.

„Promi Big Brother“ vs. „Bauer sucht Frau“: So schlugen sich die Erfolgsformate im Quotenkampf

Vor allem bei „Promi Big Brother“ war die Neugier der Zuschauer groß. Bereits im Vorfeld wurde das Aufeinandertreffen von Iris Klein (56) und Noch-Ehemann Peter (56) in den Medien groß angekündigt. Die beiden Reality-Stars hatten in den letzten Monaten mit ihrem Rosenkrieg für reichlich Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gesorgt. Das lockte gestern Abend vor allem auch das jüngere Publikum an die Bildschirme und bescherte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen mit 700.000 Zuschauern schon mal die höchste „Promi Big Brother“-Reichweite seit 2020.

Bikinis, Küsse, Kuhstall: Die schönsten „Bauer sucht Frau“-Kandidatinnen aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Auf RTL ging unterdessen „Bauer sucht Frau“ in eine neue Runde. Das Format gilt als Quotengarant und kann bezüglich seiner Gesamtreichweite auch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern messen. Allerdings gab es hier einen kleinen Dämpfer. Denn im Vergleich zum Vorjahr musste die Kuppelshow etwa eine halbe Million Zuschauer einbüßen.

Klarer Sieger beim Quotenduell zwischen „Promi Big Brother“ und „Bauer sucht Frau“

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen in der Zielgruppe ging am Ende dennoch ein Format deutlich in Führung. So konnte sich „Bauer sucht Frau“ bei den Privatsendern zur Primetime den Tagessieg holen. Beim jüngeren Publikum lockte es am Ende 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr an die Bildschirme als die Konkurrenz auf Sat.1. Beim Gesamtpublikum erreichte das Format eine Quote von 3,43 Millionen Menschen und einen Marktanteil von 13,9 Prozent.

„Promi Big Brother“ und „Bauer sucht Frau“ lieferten sich einen erbitterten Kampf um die Quote. Doch nur ein Format holte sich den Sieg zur Primetime. © SAT.1 / „Promi Big Brother“ & RTL / „Bauer sucht Frau“ (Screenshot)

Auch wenn bei der ersten Folge von „Promi Big Brother“ nur 1,73 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten, konnte der Sender Sat.1 einen Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent verbuchen. Ausschlaggebend war auch, dass die Live-Show zur Primetime auf vier Stunden ausgedehnt war und somit der Marktanteil bis Mitternacht konstant blieb. Damit war Sat.1 in der klassischen Zielgruppe sogar der stärkste Sender und überholte RTL und ein Prozent Marktanteil.

Vor allem „Bauer sucht Frau“-Kandidat Daniel scheint es dem jüngeren Publikum angetan zu haben. Dabei ist die Flirtstrategie des niederbayerischen Viehwirts wenig originell. Verwendete Quellen: dwdl.de