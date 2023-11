„Sieht aus wie Erbrochenes“: „Das perfekte Dinner“-Zuschauer lästern über Salat von Tanja

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Das perfekte Dinner“ serviert Tanja ihren Gästen einen Tomate-Mango-Salat. Bei den Zuschauern fällt das Gericht aber gnadenlos durch.

Le Havre – Am zweiten Tag der Kreuzfahrt-Woche von „Das perfekte Dinner“ ist Tanja an der Reihe, ihre Konkurrenten und das Fernsehpublikum mit selbst gekochten Köstlichkeiten zu beeindrucken. Schon ihre Vorspeise fällt bei den Zuschauern aber komplett durch – und es hagelt fiese Kommentare.

„Passt nicht“: Tanjas Tomaten-Mango-Salat floppt bei „Das perfekte Dinner“-Zuschauern

Nachdem Mitstreiter Mark am Montagabend ein Menü aus Fish ‘n‘ Chips, Boef Bourguignon und Eierlikörpralinen aufgetischt hat, will Tanja am Dienstag (7. November) bei „Das perfekte Dinner“ die Höchstpunktzahl holen. Star ihres dreigängigen Spektakels ist ein Seeteufel-Burger auf schwarz-gelben Brötchen, für Aufsehen sorgt aber vor allem ihre Vorspeise: ein Tomate-Mango-Salat.

Bei ihren vier Gästen kommt das fruchtige Experiment gut an, die Fans im Netz reagieren auf die ungewöhnliche Melange aber mit deutlich weniger Begeisterung. „Tomate und Mango? Ich lehne mich weit auf dem Fenster, aber das passt nicht“, urteilt ein Zuschauer bei X (vormals Twitter), und ein weiterer zieht ein vernichtendes Fazit: „Sieht irgendwie aus wie Erbrochenes.“ Einen Lichtblick gibt es für Tanja aber trotzdem: Denn Sally ist ganz aus dem Häuschen und verputzt sogar noch Marks Reste.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren wird. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

„Lebensmittelverschwendung“: „Das perfekte Dinner“-Fans schimpfen über Tanjas Burger

Auch die anderen Komponenten von Tanjas „Das perfekte Dinner“-Menü sorgen bei den Fans in den sozialen Medien für Kopfschütteln. „Seeteufel zu Burger verarbeiten, das ist genauso schlimm, als würde man Wagyu zu Gulasch verarbeiten. Niemand würde das machen!“, wettert ein X-Nutzer, „Lebensmittelverschwendung“, erklärt ein anderer und ein besonders gehässiger Fan schreibt ironisch: „Absolute Sterneküche.“

Tanjas Tomate-Mango-Salat kommt bei den „Das perfekte Dinner“-Zuschauern gar nicht gut an. © Screenshot/RTL+/Das perfekte Dinner/Folge vom 7. November 2023 (Fotomontage)

Man kann es bekanntlich nicht jedem recht machen – und obwohl Tanjas Gerichte bei den Fans im Netz nicht wirklich gut anzukommen scheinen, bekommt sie von ihren Konkurrenten am Ende immerhin solide 30 Punkte, auch wenn es für den halbrohen Fisch bei der Hauptspeise bestimmt Punktabzug gegeben hat. Das gesamte Konzept der Kreuzfahrt-Woche sorgt bei den „Das perfekte Dinner“-Zuschauern derweil für Empörung. Verwendete Quellen: RTL+/Das perfekte Dinner/Folge vom 7. November 2023; VOX