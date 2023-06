Große Schlagershow in der ARD mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl

Teilen

Die große „Starnacht am Wörthersee“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl wird dieses Jahr nicht in den Dritten Programmen zu sehen sein. Stattdessen hat sich das Erste die beliebte Show geschnappt.

Wörthersee – Moderatorin Barbara Schöneberger (49) und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (53) stehen dieses Jahr erneut im Rahmen der Schlagershow „Starnacht am Wörthersee“ gemeinsam auf der Bühne.

Senderwechsel: Schöneberger und Sigl im Ersten

Normalerweise wird die Schlagershow, die von MDR und ORF organisiert wird, in Deutschland meist nur in den Dritten Programmen gezeigt. Doch 2023 gibt es offenbar eine Änderung: Am 8. Juli soll die „Starnacht“ im Hauptprogramm im Ersten über die Bildschirme flimmern.

Prickelnde Moment bei „Immer wieder sonntags“: Bussi Bussi, kurze Röcke und Stefan Mross Fotostrecke ansehen

Wie „DWDL“ berichtet, soll es nach aktuellem Stand keine parallele Übertragung in den Dritten Programmen geben. Das wäre nicht das erste Mal, dass eine Ausgabe einer Show den Sendeplatz wechselt.

Vorher gibt es die „Starnacht am Neusiedler See“

So war eine Folge der „Beatrice Egli Show“, die eigentlich in SWR und MDR beheimatet ist, im April im Ersten zu sehen. Die nächste Ausgabe soll im Juni dann wieder in den Dritten Programmen ausgestrahlt werden, so „DWDL“.

Die große „Starnacht am Wörthersee“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl wird dieses Jahr nicht in den Dritten Programmen zu sehen sein. Stattdessen hat sich das Erste die beliebte Show geschnappt. © IMAGO/Harald Deubert

Die Schlagershow „Starnacht am Wörthersee“ wird aus der Klagenfurter Ostbucht gesendet. Am 7. und 8. Juli findet das Spektakel statt, nur der zweite Tag ist dann im Fernsehen zu sehen. Unter anderem Howard Carpendale (77), Andreas Gabalier (38) und Andrea Berg (57) werden vor Ort sein, wie auf der Webseite angepriesen wird.

Warum die ARD sich für diesen zwischenzeitlichen Sendeplatzwechsel entschieden hat, ist nicht klar. Vor der „Starnacht am Wörthersee“ bekommen Fans am 3. Juni die „Starnacht am Neusiedler See“ im Fernsehen serviert.

Diese Ausgabe ist wieder live im MDR zu sehen, nicht im Ersten. Auf der Seebühne Mörbisch wird am 2. und 3. Juni wieder die Musikszene gefeiert, heißt es auf der offiziellen Webseite. Unter anderem Wolkenfrei, Nik P. (61) und Johnny Logan (69) werden zu sehen sein. Auch bei dieser Ausgabe wird nur der zweite Tag im TV übertragen. Moderatorin Barbara Schöneberger und Schauspieler Hans Sigl stehen auch hier auf der Bühne.

Barbara Schöneberger nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Vor allem über Instagram-Influencer verliert die Moderatorin keine besonders netten Worte. Verwendete Quellen: DWDL.de, Starnacht.tv