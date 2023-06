Nach 3 Jahren: Ex-GZSZ-Star Sila Şahin gibt TV-Comeback bei „Alles was zählt“

Ex-GZSZ-Star Sila Şahin gibt TV-Comeback bei „Alles was zählt“ © imago stock&people/Imago; eventfoto54/Imago; Eventpress/Imago; Sven Simon/Imago; Montage: RUHR24

TV-Star Sila Şahin widmete sich zuletzt vor allen Dingen ihrer Familie. Jetzt tritt die Schauspielerin zur Freude ihrer Fans endlich wieder vor die Kamera.

Köln – Das „Alles was zählt“-Ensemble darf sich über einen besonderen Neuzugang freuen! Denn die Schauspielerin, die demnächst die Rolle der Miray in der beliebten RTL-Soap verkörpern wird, ist kein unbekanntes Gesicht. Ex-„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star Sila Şahin (37) steht ab sofort für „Alles was zählt“ vor der Kamera. Die TV-Darstellerin freut sich laut eigener Aussage auf ihren neuen Job, auch wenn sie trotz jahrelanger Erfahrung am Set noch immer von Lampenfieber geplagt sei. Für Sila ist es das erste Fernsehengagement nach einer etwa dreijährigen Auszeit.

„Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von ‚Alles was zählt‘ in Köln und das tägliche Drehen für RTL“, zitiert die BILD Sila Şahin vor dem Drehstart. Ihre größten Erfolge feierte die gebürtige Berlinerin stets bei dem Privatsender: Von 2009 bis 2014 war sie als Ayla Höfer Teil des „GZSZ“-Universums, von 2019 bis 2020 stand Sila dann für die RTL-Krankenhausserie „Nachtschwestern“ vor der Kamera.

Sila Şahin gibt bereits jetzt einige Details über ihre „Alles was zählt“-Rolle preis

In den letzten drei Jahren widmete sich Sila Şahin dann voll und ganz ihrer Familie. Mit dem Fußballprofi Samuel Şahin-Radlinger (30) zieht die Schauspielerin zwei Kinder groß, die 2018 und 2019 zur Welt kamen. Jetzt will die zweifache Mutter zur Freude ihrer Fans jedoch endlich zurück auf den TV-Bildschirm. Und wenn man ihren Statements Glauben schenken darf, dann wird Sila Şahins Fernsehcomeback bei „Alles was zählt“ eine ziemlich aufregende Angelegenheit.

„Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen“, verspricht die 37-Jährige laut BILD, „Lacher sind garantiert!“ In ihrer Rolle kann sich Sila teilweise sogar selbst wiederfinden: „Miray erinnert mich sogar ein wenig an meine jungen Jahre.“