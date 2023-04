Silvia Wollny darf bei Geburt ihres Enkelkindes nicht dabei sein

Teilen

Das Wollny-Nesthäkchen Loredana (19) ist im letzten Dezember selbst Mama geworden. Wie dramatisch die Geburt verlief, ist in der aktuellen Folge von „Die Wollnys“ zu sehen.

Fans der „schrecklich großen“ TV-Familie Wollny wissen es natürlich: Die jüngste Tochter Loredana ist im vergangenen Dezember selbst Mutter geworden. Auf ihrem Instagram-Profil präsentierte sie ihren am 22. Dezember 2022 geborenen Sohn und schrieb, dass bei der Geburt „nicht alles nach Plan“ gelaufen sei.

Seither gibt es auf Loredanas Kanal viele Einblicke in das glückliche Familienleben zu dritt. Wie dramatisch die Geburt aber tatsächlich verlief, werden die Fans erst mit der Ausstrahlung der heutigen (5. März) Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ miterleben.

Soviel darf schon verraten werden: Früher als erwartet war Loredanas Fruchtblase geplatzt, sie erlitt daheim einen sogenannten Blasensprung. Loredana wurde daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert, um das Kind per Kaiserschnitt zu entbinden.

Mama Silvia Wollny darf nicht mit in den OP-Saal

Nicht nur für Loredana selbst, sondern auch für ihre Familie folgte eine bange Zeit. Keines der anwesenden Familienmitglieder durfte beim Kaiserschnitt mit dabei sein. Obwohl Loredana sich gewünscht hatte, dass ihre Mutter ihr bei der Geburt zur Seite steht, durfte Silvia Wollny (58) nicht mit in den Operationssaal.

In einer RTL2-Vorschau ist zu sehen: Zusammen mit den Töchtern Sylvana und Sarafina muss die Oma in spe draußen warten für den Fall, dass weitere Komplikationen auftreten. Doch je mehr Zeit vergeht, desto mehr gerät Silvia in Sorge. Wie es weitergeht, können Fans der Reality-TV-Sendung heute (5. März) um 20:15 Uhr sehen.