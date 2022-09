Silvia Wollny darf nichts wissen: Loredana lässt sich am 18. Geburtstag heimlich tätowieren

Loredana Wollny überrascht ihre Mama an ihrem 18. Geburtstag mit einem Tattoo. © Screenshots/RTL+

Silvia Wollny hat nichts für Tattoos übrig. Ihre Tochter Loredana überrascht sie zu ihrem 18. Geburtstag trotzdem mit neuem Hautschmuck.

Ratheim – Silvia Wollny (57) ist für ihre elf Kinder der Fels in der Brandung. Die Matriarchin steht ihrem Nachwuchs stets mit Rat und Tat zur Seite, doch es gibt auch einige Regeln, die die Wollny-Kids zu befolgen haben. Tattoos beispielsweise sind bei Silvia strengstens verboten. Loredana (18), das Nesthäkchen der Familie, träumt allerdings bereits seit einer Weile davon, sich die Haut schmücken zu lassen. In der neuesten Folge der familieneigenen Reality-Show „Die Wollnys“ begibt sie sich deshalb an ihrem 18. Geburtstag ins Tattoo-Studio.

Vor dem Termin ist Loredana sichtlich aufgeregt. Denn Silvia Wollny weiß nichts von den Plänen ihrer jüngsten Tochter. Auch die Schmerzen beim Stechen sind für die gerade erst Volljährige ein Grund zur Sorge. Doch Loredana will ihren Plan unbedingt durchziehen. Das Motiv hat sie auch schon parat: Der Herzschlag ihrer Mutter in Form einer Rose soll es werden, dazu Silvias Handschrift und ihr Geburtsdatum. Ob der Clanchefin das Tattoo am Ende vielleicht doch gefallen wird?

Loredana Wollny überrascht Mama Silvia mit einem besonderen Tattoo

„Ich hab den Plan, mir ein Tattoo stechen zu lassen an meinem 18. Geburtstag“, kündigt Loredana in der aktuellen Folge von „Die Wollnys“ an. Ohne das Wissen ihrer Mutter Silvia begibt sich die Teenagerin in einer Tattoo-Studio, wo bereits eine Tätowiererin auf sie wartet. Nach einer kurzen Bedenkzeit und Rücksprache mit ihren Schwestern lässt sich Loredana schlussendlich das Rosenmotiv für ihre Mutter unter die Haut stechen. „Ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis“, stellt sie am Ende der Sitzung glücklich fest.

Doch was wird Silvia Wollny zu der Tattoo-Liebeserklärung ihrer Tochter sagen? „Heute habe ich wirklich Angst vor ihr“, verrät Loredana kurz vor der Enthüllung. Beim Kaffeekranz mit der ganzen Familie präsentiert sie den Körperschmuck dann doch und erklärt die große Bedeutung, die er für sie hat. Entgegen der Erwartungen der Wollny-Kids ist Silvia sichtlich gerührt von der Geste und schließt ihre Jüngste direkt fest in die Arme. „Das Tattoo von Loredana hat mich sehr gefreut“, gibt sie im Nachhinein vor der Kamera preis. Loredana scheint erleichtert: „Ich kann meine Tasche oben gleich wieder auspacken.“