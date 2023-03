Silvia Wollny kann sich ein Privatleben ohne TV-Kameras kaum noch vorstellen

Seit Jahren ist die Großfamilie Wollny mit ihrer eigenen Reality-Show im Fernsehen vertreten. Matriarchin Silvia hat sich an die Kameras gewöhnt. © Noah Wedel via www.imago-images.de

Ratheim – Wer erinnert sich nicht an den berühmten Videoclip, in dem die elffache Mutter Silvia Wollny (58) ihre Kinder lautstark ins Wohnzimmer zitiert? Das robuste Auftreten der Wollny-Matriarchin und die unnachahmliche Abfolge ziemlich ungewöhnlicher Vornamen wurden sogar von Entertainer Stefan Raab (56) zu einem seiner ikonischen „Nippel“ verarbeitet und ließen die Großfamilie zu absolutem Fernseh-Kult avancieren. Doch die Wollnys sind nicht erst seit diesem denkwürdigen TV-Moment ein fester Bestandteil der deutschsprachigen Popkultur. Bereits 2011 war die erste Ausgabe der familieneigenen Reality-Show „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ auf RTL II zu sehen.

Und wenn es nach Wollny-Oberhaupt Silvia geht, dann kann die Zusammenarbeit mit dem TV-Sender noch lange weitergehen. Wie die 58-Jährige jetzt in einem Interview zum 30-jährigen Jubiläum von RTL II preisgab, könne sie sich ein Leben ohne Filmteam nämlich eigentlich gar nicht mehr denken. Sie verriet: „Wirklich vorstellen kann ich mir das tatsächlich nicht. Wir werden ja sehr oft von den Kameras begleitet und das schon seit vielen Jahren. Unser Leben sähe heute wahrscheinlich ähnlich aus, nur, dass wir unsere Geschichten nicht mit Fans teilen würden.“

Silvia Wollny ist immer noch sehr zufrieden mit ihrem Heimatsender RTL II

Die Produktion von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ bestimmt das gesamte Leben der TV-Großfamilie. Doch nicht nur die Dreharbeiten sind ein fester Bestandteil des Wollny-Alltags. Wie Silvia im Interview weiter berichtet, sitze die Familie oft selbst vorm Fernseher, wenn ihre Reality-Show über den Bildschirm flimmert. Auf die Frage, wie sie zu ihrem Heimatsender RTL II stehe, antwortete sie: „Ich verbinde damit meine TV-Heimat und viele schöne Momente, die wir als Familie zum Glück aufgezeichnet haben und immer wieder anschauen können – seien es tolle oder auch emotionale Geschichten.“

Doch welcher Moment aus den vergangenen Jahren blieb Silvia Wollny besonders im Gedächtnis? „Wenn ich so an die gesamte Zeit denke, dann würde ich unseren Umzug nach Ratheim und Peters und Sarafinas Hochzeit, die auch fürs TV begleitet wurde, nennen“, erklärt die Mutter von elf Kindern im Gespräch mit den Reportern. Sicherlich werden in den kommenden Staffeln noch viele weitere tolle Wollny-Momente folgen!