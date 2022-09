„Traumprinz muss erstmal an mir vorbei“: Silvia Wollny findet Loredana zu jung für einen Freund

Mamas Segen hat sie nicht

Loredana Wollny feiert ihren 18. Geburtstag. Für eine Beziehung ist sie laut ihrer Mutter Silvia allerdings noch zu jung.

Ratheim – Endlich erwachsen! Loredana Wollny (18) ist seit kurzem volljährig und kann tun und lassen, was sie will. Doch da hat sie die Rechnung ohne ihre Mutter Silvia Wollny (57) gemacht! Denn solange Loredana unter dem Dach der Matriarchin wohnt, hat sie sich an Silvias Regeln zu halten. In der neuesten Ausgabe der familieneigenen Reality-Show „Die Wollnys“ stellt die elffache Mutter klar, dass Loredana trotz Volljährigkeit keine jungen Männer mit nach Hause bringen darf.

In der neuen „Die Wollnys“-Episode bereitet sich Loredana am Vorabend ihres 18. Geburtstag auf den großen Moment vor. Mama Silvia lässt es sich dabei nicht nehmen, ihrer Tochter noch einmal die Haare zusammen zu binden und ihr das letzte Mal vor der Volljährigkeit Gute Nacht zu sagen. Loredana ist von den Friseurkünsten der 57-Jährigen allerdings gar nicht begeistert. Ihr Einwand: Was soll denn nur ihr Traumprinz denken, wenn er sich des nachts zu ihr schleicht und sie mit einer Palme auf dem Kopf vorfindet?

Silvia Wollny macht Loredanas Traumprinzen einen Strich durch die Rechnung

„Loredana, dein Traumprinz, der hier reingeritten käme in deinem Kopf da oben, der muss aber erstmal da unten an mir vorbei!“ stellt Silvia Wollny am Vorabend von Loredanas 18. Geburtstag klar, „du musst immer bedenken: Du bist der kleinste Hase aus der Familie, ob jetzt längenmäßig oder altersmäßig.“ Offensichtlich kann sich die Wollny-Clanchefin noch nicht so recht mit dem Gedanken anfreunden, dass sich auch ihr Nesthäkchen irgendwann einmal verlieben wird.

„Du bist die Jüngste hier unter meinen Kindern und da…“ erklärt Silvia gepaart mit einer eindeutigen Geste: Die Finger an die Augen gehalten und dann auf Loredana gerichtet macht sie klar, dass sie auf das Liebesleben ihrer Kleinsten ein ganz genaues Auge haben wird. Loredana selbst nimmt die Sorgen ihrer Mutter mit Humor. Doch Silvia meint es offenbar ernst: „Du und ein Freund, hör mal! Da muss aber noch viel Wasser den Rhein runterlaufen.“