Silvia Wollny flippt aus: Töchter wollen ihr eigenes Ding machen

In der neuen Folge von „Die Wollnys“ verlor Silvia Wollny die Beherrschung. Grund: Ihre Töchter Loredana und Estefania wollen nicht nach ihrer Pfeife tanzen.

Das schmeckt Silvia Wollny (58) gar nicht! Die TV-Bekanntheit ist es gewohnt, als Matriarchin in ihrer Familie an erster Stelle zu stehen. Umso beleidigter war die Mutter von elf Kindern, dass zwei ihrer Töchter plötzlich rebellisch wurden. In der neuen Folge der RTLZWEI-Dokuserie „Die Wollnys“ platzte Silvia der Kragen. „Hör ma, tickt ihr noch sauber oder was?“, erboste sich die Blondine, während ihre jüngsten Töchter Loredana (19) und Estefania Wollny (21) in der Küche standen.

Doch was war eigentlich passiert? Alles fing damit an, dass Nesthäkchen Loredana nach einem Besuch beim Frauenarzt ihren Freund Servet anrief, der in der Türkei lebt. Silvia war verärgert, dass ihre schwangere Tochter nicht zuallererst ihr selbst ein Update gab. „Schön, dass ich jetzt an zweiter Stelle komme“, klagte sie. Um den Zusammenhalt innerhalb der Familie zu stärken, setzte Silvia kurzerhand einen Massentrip zum Freibad an. Einzig Loredana und Estefania waren nicht begeistert und wollten ihre Zeit lieber anders nutzen. Bereits nach kurzer Zeit entschieden sich die beiden Schwestern dazu, das Freibad zu verlassen.

Silvia Wollny bezeichnet Tochter Loredana als „trächtigen Esel“

Mama Silvia Wollny war empört: „Boah, jetzt lassen die ihre Verantwortung einfach auf der Sonnenliege liegen.“ Zu Hause folgte dann ein handfester Streit. „Mama, wir sind doch alt genug, wenn wir meinen, das nicht machen zu wollen, können wir doch einfach gehen“, verteidigte sich Estefania. Damit traf sie bei Silvia einen Nerv. „Ihr seid alt genug? IHR SEID ALT GENUG?“, brüllte die Ex-„Promi Big Brother“-Teilnehmerin.

Loredana wünschte ihrer Mutter schließlich eine gute Nacht und sagte: „Wenn was ist, ruf einfach an!“ Daraufhin flippte Silvia völlig aus: „Wenn was ist, ruf an, ich ruf dich gleich an, ich ruf gleich die Seelsorge für dich an, Kind!“ Außerdem warf sie ihrer Tochter die Worte „trächtiger Esel“ an den Kopf.

Sarafina Wollny (28) war bei der Auseinandersetzung ebenfalls anwesend, kam ihren Schwestern allerdings nicht zu Hilfe. „Ihr seid großkotzig, wegen euch bröckelt hier der Zusammenhalt“, schimpfte sie gegen Loredana und Estefania. Erst als Loredana anbot, eine Grillparty für die ganze Familie zu organisieren, kehrte wieder Frieden im Hause Wollny an.