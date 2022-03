Simon Beeck wird neuer Moderator bei „Guten Morgen Deutschland“

Simon Beeck wird neuer Moderator von „Guten Morgen Deutschland“ © RTL / Stefan Gregorowius

Nun steht fest, wer die Nachfolge von Wolfram Kons antritt: Radiostar Simon Beeck übernimmt künftig die Moderation von „Guten Morgen Deutschland“.

Vom Radio vor die TV-Kamera: Der bekannte 1LIVE-Moderator Simon Beeck (41) führt künftig durch die RTL-Sendung „Guten Morgen Deutschland“. Dies gab der Sender am Mittwoch bekannt. Demnach wird der Hörerliebling bereits am 9. März, also kommenden Mittwoch, seine erste Sendung moderieren. Für viele Fernsehzuschauer ist Simon Beeck kein Unbekannter: Seit 2018 kommentiert er die Reality-Show „Love Island“ auf RTLZwei. Nun beerbt er Wolfram Kons (57) als Moderator des beliebten Frühstücksmagazins. Der Journalist hatte stolze 31 Jahre lang durch das Format geführt, bevor RTL am Dienstag sein Aus bestätigte.



Mit Simon Beeck ist nun ein würdiger Nachfolger gefunden worden – auch, wenn es keine leichte Aufgabe sein wird, in die Fußstapfen von Wolfram Kons zu treten. „Simon gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Radiomoderatoren Deutschlands und hat auch bereits vor der Kamera umfangreiche Erfahrungen gesammelt“, erklärte Martin Gradl, Chefredakteur Magazine RTL NEWS. „Wir freuen uns daher sehr, dass er mit seiner lockeren und zugleich souveränen Art in Zukunft unser Publikum durch den frühen Morgen begleiten wird.“

Simon Beeck moderierte bereits mit 15 Jahren

Simon Beeck kann es ebenfalls kaum abwarten, in seine neue Moderatorenrolle zu schlüpfen. Seine bisherige Karriere hat den Radiostar bestens darauf vorbereitet, das Nachrichten- und Unterhaltungsmagazin zu präsentieren. Bereits im Alter von 15 Jahren moderierte er seine eigene Radioshow. Später arbeitete er bei Radio Bremen und wechselte anschließend zum WDR. „Mein bisheriges Moderationsleben fand zwischen politischen Sondersendungen mit Olaf Scholz und den bunten Abendkleidern von Sylvie Meis statt. Eine gewisse Bandbreite ist also vorhanden“, sagte Beeck selbstironisch.



Auch auf Instagram teilte der gebürtige Görlitzer die spannenden Neuigkeiten mit seinen Fans. „Neues Kapitel: Mein RTL! Ich freue mich auf alles, was kommt!“, schrieb er. Einen kleinen Scherz konnte sich Beeck nicht verkneifen: „Und hat jemand eine Empfehlung für einen guten Wecker?“ Den wird er sicher benötigen – denn die Sendung wird montags bis freitags von 6 bis 8.30 Uhr ausgestrahlt.