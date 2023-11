„Geht in Richtung Mobbing“: Eric Sindermann schießt gegen „Sommerhaus“-Neuzugänge Hanna und Jessi

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Mit Hanna Sökeland und Jessi Huber ziehen zwei Neue ins „Sommerhaus der Stars“ ein. Ein Fan der beiden scheint Eric Sindermann aber nicht zu sein, wie er IPPEN.MEDIA erklärt.

Bocholt – Es herrscht viel Veränderung im „Sommerhaus der Stars“. Nachdem Walentina Doronina (23), Can Kaplan (26), Gigi Birofio (24) und Dana Feist (26) allesamt der Promi-WG verwiesen wurden, müssen Ersatzpärchen her. Den Anfang machten vergangene Woche Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) und am Dienstag (7. November) kommen nun auch die ehemalige „Princess Charming“ Hanna Sökeland (29) und ihre Partnerin Jessi Huber (27) in Bocholt an. Vor allem bei Eric Sindermann (35) machen sich die beiden aber direkt unbeliebt, wie er im Interview mit IPPEN.MEDIA erklärt.

„Gute Integration sieht anders aus“: Eric Sindermann über „Sommerhaus“-Newcomer Hanna und Jessi

Achtung, enthält Spoiler zu Folge 8: „Wir wollen der ganzen Welt zeigen, dass Frauen das hinkriegen können“, erklärt Hanna gleich zu Beginn der neuen „Sommerhaus“-Folge und auch Jessi ist sich sicher: „Wir wollen auf jeden Fall alles aufmischen, was geht.“ Zuerst halten sie sich zwar noch bedeckt, bei den Nominierungen ergreifen sie dann aber eindeutig Partei. Denn ihre Stimme fällt auf Zico (32) und Pia (35) – einzig und allein aus dem Grund, dass sich die beiden mit Aleks (32), der bekanntlich ja nicht gerade beliebt in der Promi-Wohngemeinschaft ist, verstehen.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Für Hanna und Jessis umstrittene Entscheidung hat „Sommerhaus“-Experte Eric Sindermann überhaupt kein Verständnis. „Gute Integration sieht anders aus“, urteilt er gegenüber IPPEN.MEDIA, „Reinzukommen und gleich Zico dafür anzuprangern, dass sie weiter mit Aleks freundlich waren, das ist ja wohl eine Frechheit. Das kann ihnen doch scheißegal sein.“

„So wie die beiden das handhaben, geht das wirklich schon in Richtung Mobbing, Ausgrenzung, wenn man Leute dumm anmacht, weil sie Kontakt haben zu Leuten, die man selber nicht mag“, feuert Eric gegen die beiden „Sommerhaus“-Neulinge und zieht als Fazit: „Das geht absolut gar nicht, das macht man doch nicht.“

„Komplett übertrieben“: Eric Sindermann hat genug vom Thema Mobbing im „Sommerhaus“

Hanna und Jessis Benehmen setzt er zwar mit Mobbing gleich, generell scheint sich Eric Sindermann an dem Begriff, vor allem im Bezug auf das „Sommerhaus“, aber sehr zu stören. „Ich finde mittlerweile, mit dem Wort ‚Mobbing‘ wird zu viel umhergeschmissen, mittlerweile wird jeder, der gerade nicht geliebt wird, gemobbt“, erklärt er, „Meiner Meinung nach wird das komplett übertrieben.“

Hanna und Jessi sind die Neuen im „Sommerhaus der Stars“ – und haben sich bei Eric Sindermann direkt unbeliebt gemacht. © IMAGO/Beautiful Sports; Screenshot/RTL+/Das Sommerhaus der Stars/Folge vom 7. November 2023 (Fotomontage)

In der RTL-Show gebe es immer beliebte und weniger beliebte Paare, „aber damit mal 20 Tage klarzukommen, dass man von anderen nicht so gemocht wird, würde ich nicht gleich als Mobbing bezeichnen.“ Abschließend erklärt Eric: „Dementsprechend finde ich diese Bezeichnung immer absolut übertrieben und ich finde, wir müssten mal weniger Mobbing sagen.“

Auch zu Serkan hat Eric Sindermann eine klare Meinung – und verurteilt den „Sommerhaus“-Teilnehmer wegen seiner Hetze gegen Aleks. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Eric Sindermann