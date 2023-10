„Würde mich nicht wundern“: Eric Sindermann sieht „Sommerhaus“-Attacke gegen Walentina kommen

Von: Elena Rothammer

Walentina Doronina pöbelt sich derzeit durch „Das Sommerhaus der Stars“ und eckt mit ihren Mitbewohnern an. Ex-Kandidat Eric Sindermann hat Mitleid mit den restlichen Teilnehmern – und prophezeit bereits die Eskalation.

Berlin / Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ ist in vollem Gange. Seit Minute eins polarisiert vor allem Walentina Doronina (23), die mit ihrem Partner Can Kaplan (26) eingezogen ist und keinem Streit aus dem Weg geht. Schon vor der Ausstrahlung wurde bekannt, dass es in dieser Staffel sogar zu einem Zwischenfall gekommen ist, der zwei Paare die Teilnahme gekostet hat. Auch von Handgreiflichkeiten ist die Rede. Ex-„Sommerhaus“-Kandidat Eric Sindermann (35) wirft für IPPEN.MEDIA einen Blick auf das Geschehen und kann sich eine Attacke gegen Walentina gut vorstellen.

Eric Sindermann prophezeit Sommerhaus-Angriff auf Walentina: „Hält ja kein normaler Mensch aus“

Auch in der dritten Folge legt sich die Blondine wieder mit ihren Mitstreitern, allen voran Aleks Petrovic (32), an. Eric Sindermann, der Can schon geraten hat, sich nach dem „Sommerhaus“-Eklat von Walentina zu trennen, ordnet für IPPEN.MEDIA die neuen Szenen ein. An der „Ex on the Beach“-Bekanntheit ließ er dabei kein gutes Haar.

„Dieses ständige Hetzen und Stress machen geht langsam zu weit. Das ist psychischer Terror, und sie vergiften von Tag zu Tag mehr das Klima im Haus“, wetterte der Designer im Gespräch mit IPPEN.MEDIA gegen Walentina. Dr. Sindsen könnte sich gut vorstellen, dass die Situation mit ihr noch eskaliert: „Es würde mich nicht wundern, wenn bald mal jemand aus dem Haus die Kontrolle verliert und durchdreht. Das hält ja kein normaler Mensch mehr aus. Durch ihr Verhalten werden die anderen Bewohner von Tag zu Tag aggressiver.“

Eric Sindermann sorgte im „Sommerhaus“ 2022 für eine Premiere In der vergangenen Staffel nahm Eric Sindermann mit seiner damaligen Partnerin Katharina Hambuechen an „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Nach anfänglichen Streitereien eskalierte die Situation zwischen den beiden jedoch noch in dem Format. Vor laufender Kamera trennten sich der Designer und die Analystin und zogen getrennt aus – eine Premiere in der Geschichte von „Das Sommerhaus der Stars“.

Eric Sindermann sicher: Walentina und Can sind im „Sommerhaus“ nur auf Sendezeit aus

Außerdem ist Eric Sindermann auch überzeugt, dass Walentina und Can alles aufs Spiel setzen würden, wenn es um Reichweite geht. „Die beiden würden wahrscheinlich ihre eigene Beziehung für Sendezeit verkaufen, und ich meine das so, wie ich es sage. Das hat man schon am Anfang gemerkt, als Walentina ihm gedroht hat, dass sie ihn verlässt, falls er aussteigt“, betonte der Realitystar. Diese Situation hatte schon in der ersten Folge stattgefunden.

Neben Walentina und Can ist Dr. Sindsen auch noch ein weiteres Paar ein Dorn im Auge. Schon direkt zum „Sommerhaus“-Auftakt äußerte Eric Sindermann Zweifel an Claudia Oberts Beziehung: „Wenn die zusammen sind, fresse ich einen Besen.“ Verwendete Quellen: Interview mit Eric Sindermann