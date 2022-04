Verliebt in „Sing meinen Song“-Kollegen: Elif stand heimlich auf Clueso

Teilen

Popsängerin Elif war einst in ihren „Sing meinen Song“-Kollegen Clueso verliebt (Fotomontage) © RTL / Markus Hertrich

Clueso ist ein echter Mädchenschwarm – auch Sängerin Elif war lange Zeit schwer verknallt in den attraktiven Musiker.

Am Dienstagabend ging „Sing meinen Song“ in die nächste Runde. Im Fokus der Auftaktsendung stand Rapper und Sänger Clueso (42). Zu den Künstlern, die seine Songs in der Show neu interpretierten, gehörte auch Sängerin Elif (29). Dabei machte sie eine pikante Beichte: Clueso war lange Zeit ihr großer Schwarm. „Er ist ein Künstler, der jetzt schon eine Legende ist. Das ist jetzt ein offenes Geheimnis – Clueso weiß das auch. Ich hatte einen ganz ganz dollen Crush auf ihn“, gestand Elif. Bei dem „Flugmodus“-Interpreten sei sie zum absoluten Fangirl geworden: „Ich hatte auch ein Poster von ihm an der Wand hängen.“

Ganz über ihren Schwarm scheint die ehemalige „The Voice of Germany“-Jurorin immer noch nicht hinweg gekommen zu sein. „Wenn ich ihn zu lange anschaue, muss ich auch immer grinsen. Ich glaube, er spielt ein bisschen damit“, plauderte Elif aus. Bei „Sing meinen Song“ konnten sich die Zuschauer selbst von der besonderen Chemie zwischen den beiden Musikern überzeugen. Zusammen performten Elif und Clueso nämlich den neuen Song „Mond“ auf der Bühne, der von TV-Kollege Vincent Stein (38) produziert wurde.

Elif: „Jetzt geht für mich ein Traum in Erfüllung!“

Anschließend überschüttete Elif ihren Duettpartner mit einer Lobeshymne. „Ich muss eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, welches Album das war, aber in einer Box hattest du ein Polaroid-Foto von mir. Und dieses Foto, das war mir so heilig. Das hatte ich in meinem Wohnzimmer hängen, sodass mein Ex-Freund wirklich neidisch wurde. Jetzt geht für mich ein Traum in Erfüllung!“, zeigte sie sich tief bewegt. An einer anderen Stelle bezeichnete die Sängerin Clueso als „lebende Legende“ und schwärmte: „Es ist mir eine ganz große Ehre, dass du zugeguckt hast.“

Die Auszeichnung „Song des Abends“ ging letztendlich trotzdem nicht an Elif, sondern an die Singer-Songwriterin Lotte (26). Diese hatte Clueso mit ihrer Version des Tracks „Gewinner“ zu Tränen gerührt. „Das hat mich extrem gecatcht gerade“, sagte der Star ergriffen.