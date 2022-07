Skate Fever: Andrej Mangold und Gülcan Kamps - Diese 16 Promis nehmen an der RTL2-Show teil

16 Promis nehmen an neuer RTLZWEI-Show „Skate Fever“ teil © RTLZWEI/Marc Bremer

Mit „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ ist dem Sender RTL II ein ganz besonderer Coup gelungen. Unter anderem Andrej Mangold und Gülcan Kamps schlüpfen für die Sendung in Rollerskates.

Köln – Das dürfen Fernsehliebhaber im kommenden Herbst keinesfalls verpassen! Mit „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ haben sich die Verantwortlichen beim Sender RTL II etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein ähnliches Format hat es im deutschen Free-TV nämlich noch nie gegeben — und die Presseankündigung macht jetzt schon richtig neugierig! 16 prominente Teilnehmer schlüpfen für „Skate Fever“ in Rollschuhe und wagen sich auf das Show-Parkett. Dabei müssen sie nicht nur komplizierte Choreografien meistern, sondern auch ihr Talent in verschiedenen Challenges unter Beweis stellen.

In acht Teams treten die Prominenten gegeneinander an. Dabei werden sie von einer fachkundigen Jury genau beobachtet und bewertet. Jedes Duo bereitet für die verschiedenen Episoden eine Performance vor, die am Ende durch die Juroren mit Punkten belohnt wird. Außerdem stehen zahlreiche weitere Herausforderungen in Sachen Schnelligkeit, Koordination und Geschicklichkeit auf dem Programm. Wer am Ende der Folge am schlechtesten abschneidet, muss die TV-Show verlassen. Das besondere an „Skate Fever“: Jede Ausgabe hat ein eigenes Motto, das sich in Musik und Mode widerspiegelt. Auch hier müssen die Kandidaten also das richtige Gespür zeigen!

Diese prominenten Teilnehmer versuchen bei „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ ihr Glück

Moderiert wird „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ von Lola Weippert (26), bekannt aus „Soundtracks für die Ewigkeit“. Doch welche Promis trauen sich auf vier Rollen ins Fernsehstudio? Wie der zuständige Sender RTL II jetzt bekannt gab, sind unter anderem der Basketballspieler und Reality-Star Andrej Mangold (35) sowie die ehemalige VIVA-Moderatorin Gülcan Kamps (39) mit von der Partie. Auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (26) teilte auf ihrem Instagram-Profil mit, dass sie an der Sendung teilnehmen wird.

Außerdem sind dabei: Dschungelcamp-Kandidatin Gisele Oppermann (34), Stand-Up-Komikerin Janina Korn (39), „Köln 50667“-Star Janine Pink (35), Ex-„GNTM“-Teilnehmerin Klaudia Giez (25) sowie die aus „Der Bachelor“ bekannte Miss Hessen Linda Nobat (27). Auch „Prince Charming“-Liebling Manfred Karácsonyi (34), „Love Island“-Schönheit Melissa Damilia (26), „DSDS“-Sänger Prince Damien Ritzinger (31), Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath (45), Muskelprotz Tobias Wegener (29), Kunsthändler Walter Lehnertz (55) und Fußballlegende Thorsten Legat (53) werden sich bei „Skate Fever — Stars auf Rollschuhen“ die Ehre geben. Ausgestrahlt wird die mit Spannung zu erwartende TV-Show im kommenden Herbst auf RTL II.