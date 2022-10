Ski-Ass und GZSZ-Star: Das sind die Promi-Gäste vom ZDF-Traumschiff in Lappland

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Das ZDF-Traumschiff sticht im November erneut in See. Mit dabei ist natürlich wieder Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger. Nun wurden die Stargäste und die grobe Handlung für die Lappland-Folge bekannt gegeben.

München - Traumschiff-Fans freuen sich nicht nur auf Florian Silbereisen und kitschig-schöne Liebesgeschichten, sondern auch auf die prominenten Schiffsgäste. Nun ist bekannt, welche großen Namen mit Kapitän Prager im November in Lappland an Board gehen.

Ski-Ass und GZSZ-Star: Das sind die Promi-Gäste vom ZDF-Traumschiff in Lappland

Seit über 40 Jahren sticht das ZDF-Traumschiff nun schon in See und entführt die Zuschauer an traumhafte Orte. Dieses Jahr steuert Florian Silbereisen, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, als Kapitän Prager zur Abwechslung einmal kältere Gewässer an: am 20. November geht es nämlich nach Lappland. Gedreht wurde hauptsächlich in Rovaniemi und Levi, zudem in Kemi und Kittilä.

Das ZDF-Traumschiff sticht im November erneut in See. Nun wurden die Stargäste und die grobe Handlung für die Lappland-Folge bekannt gegeben. (Fotomontage) © ZDF/Dirk Bartling & ZDF

Neben dem festen Cast, bestehend aus Florian Silbereisen, Barbara Wussow, Daniel Morgenroth und Collien Ulmen-Fernandes, gibt es dieses Mal natürlich auch wieder prominente Gäste. So werden in Lappland GZSZ-Star Tayfun Baydar, Ski-Ass Maria Höfl-Riesch und Sänger Sasha an Board gehen.

Udo Jürgens, Helene Fischer & Sarah Engels: Diese Stars übernahmen Gastrollen Die Promigäste beim ZDF-Traumschiff haben Tradition. Einer der ersten Schlagerstars, die auf dem Schiff eine Kabine bezogen haben, war Udo Jürgens. In der Neujahrsfolge 1991 spielte er sich selbst. Auch Helene Fischer war mit dabei. Die Schlagerqueen schlüpfte 2013 in die Rolle der Reiseleiterin „Franziska Stein“, die auf dem Weg nach Puerto Rico für reichlich Wirbel sorgte. Sarah Engels heuerte gleich zweimal am ZDF-Traumschiff an: 2019 und in der Neujahrsfolge 2022 in Namibia. Und auch Inka Bause ist eine Wiederholungstäterin. Die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin war gleich achtmal als Fitnesstrainerin Inka zu sehen.

Das ZDF-Traumschiff in Lappland: Erste Details

Aber es gibt noch mehr aufregende Neuigkeiten, denn neben den Stargästen sind nun auch erste Details zur Handlung bekannt. Traumschiff-Kapitan Max Prager wird von zwei alten Schulfreunden an Board überrascht. Motivationstrainer Patrick (Daniel Fritz, „Doktor Ballouz“) und Priester Maik (Tayfun Baydar, „GZSZ“) wollen bei einer mehrtägigen Hundeschlittenfahrt herausfinden, ob ihre Freundschaft noch das ist, was sie einmal war. Unterwegs kommt es allerdings zu einem Unfall, und Prager muss bei eisigen Temperaturen Hilfe holen.

Außerdem wird Martin Grimm vom kranken Hoteldirektor Schifferle mit der Organisation der Gala beauftragt und macht sich sehr widerwillig auf die Suche nach einem Gesangstalent für die Show. Lange muss er nicht suchen und wird schließlich in der eigenen Besatzung fündig: Sasha. Welche Rolle Maria Höfl-Riesch spielt, ist noch nicht bekannt.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Vor dem ZDF-Traumschiff läuft das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Davon könnte Florian Silbereisen profitieren. Räumt das Traumschiff dieses Mal Mega-Quoten ab? Verwendete Quellen: Pressemitteilung ZDF