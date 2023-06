„So ekelhaft“: „Bares für Rares“-Zuschauer urteilen fies über Horst Lichter

Von: Volker Reinert

Das Markenzeichen von „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ist definitiv sein Schnurrbart. Nun wagte er einen neuen Look, der allerdings nicht bei allen TV-Zuschauern gut ankam.

„Bares für Rares“: Horst Lichter zeigt sich mit neuer Bart-Frisur

Rheingau – Koch und Entertainer Horst Lichter (61) moderiert von Beginn an – seit 2013 – die Trödelshow „Bares für Rares“ im ZDF. Die erfolgreiche Sendung läuft nicht nur im Nachmittagsprogramm des Senders, sondern gelegentlich auch zur Primetime, wenn es um sehr besondere „Lieblingsstücke“ geht. Der Fernsehkoch ist bekannt für seinen stets perfekt gezwirbelten Schnurrbart. So sind Horst Lichter und sein Schnäuzer gar nicht mehr aus der Sendung rundum Antiquitäten, Trödel und Sammlerstücken wegzudenken.

In der XXL-Ausgabe vom Mittwoch (28. Juni 2023) überraschte Lichter – der vor allem durch die Kochsendungen „Lafer! Lichter“! Lecker!“ und „Die Küchenschlacht“ bekannt wurde – mit einem etwas veränderten neuen Look. So zeigte er sich zusätzlich zu seinem auffälligen Schnäuzer auch mit Vollbart, den er vor kurzer Zeit schon einmal getragen hatte und auf einem Bild gemeinsam mit Kunst- und Schmuckkennerin Heide Rezepa-Zabel (57) auf Instagram präsentierte. In den sozialen Netzwerken wurde jetzt allerdings harsch über den 61-Jährigen geurteilt.

Das bislang höchste Gebot bei „Bares für Rares“ Schmuck-Expertin Susanne Steiger hat bisher das höchste Gebot für ein Exponat in der ZDF-Sendung geboten. In der Spezial-„Bares für Rares“-Abendausgabe vom 12. Juli 2018 wurde ein Mercedes-Benz-Cabriolet 190 SL aus dem Jahr 1961 in der Farbe Rot angeboten. Dieses Sportwagen-Modell wurde zwischen 1955 und 1963 produziert. Steiger bot satte 90.000 Euro. Der Verkäufer lehnte jedoch ab, da er seinen Oldtimer nicht unter 100.000 Euro abgeben wollte. (Quelle: stern.de)

Horst Lichter bekommt auf Twitter sein Fett weg

So lauteten einige Kommentare auf Twitter: „Fürchterlich. Wie kann man sich selbst so verunstalten? Er ist Anfang 60, sieht aber aus wie 90.“, „Der (neue) Bart von Horst Lichter empfinde ich so ekelhaft, dass ich kaum hinschauen kann …“ und „Horst Lichter hat ja jetzt einen schlimmen Bart“.

Doch nicht nur über Horst Lichters Gesichtsbehaarung wurde eifrig diskutiert. So äußerte sich eine Twitter-Userin über den Kleidungsstil des kultigen Moderators: „Man mag von Horst Lichter halten, was man will, Stil hat er. Wenn auch ein wenig schräg.

Aber Stil.“ Und letztendlich muss der ausgewählte Look, ob Haare oder Kleidung, einzig und alleine Lichter selbst gefallen. In der Trödelshow „Bares für Rares“ gibt es seit kurzer Zeit auch einen neuen Händler, der einen sehr besonderen und einzigartigen Namen trägt. Verwendete Quellen: twitter.com, instagram.com