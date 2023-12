So kam der Kölner „Tatort“ bei den ARD-Zuschauern an

Von: Lukas Einkammerer

Mit „Des anderen Last“ zeigte die ARD am Sonntag den neuesten „Tatort“ aus Köln. Doch der Film zog nicht nur positive Reaktionen mit sich.

Köln – Am Sonntagabend (3. Dezember) stand im Ersten mit „Des anderen Last“ der neueste Fall des Kölner „Tatort“-Duos Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 63) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 62) auf dem Plan. Neben traumhafter Einschaltquoten sorgte der Krimi auch für viele überschwängliche Zuschauerreaktionen – erntete von anderen Seiten aber auch harte Kritik.

„Tiefgehende Story“: ARD-Publikum lobt „Tatort“ aus Köln

Obwohl der Film zur Vorweihnachtszeit spielt, geht es in „Des anderen Last“ nicht besonders festlich zu. Im Kern der Handlung steht ein ermordeter Kurierfahrer im Weihnachtsmann-Kostüm, dessen Lieferwagen geplündert worden ist. Was den jüngsten Fall von Ballauf und Schenk besonders traurig macht: Es ist die letzte TV-Rolle von Dieter Schaad, der im Februar 2023 in Alter von 96 Jahren gestorben ist.

Weihnachtsstimmung und der letzte Auftritt einer Schauspiellegende – diese Kombination ist bei vielen ARD-Zuschauern am Sonntagabend ausgesprochen gut angekommen. „Danke für diesen klassischen ‚Tatort‘, der mit seiner Handlung, dem Team und seinen Darstellern überzeugt“, lobt ein Fan bei Facebook, „Gute Geschichte, die in die Zeit passt“, tut es ihm ein anderer gleich. „Da hat mal alles gestimmt“, schwärmt ein Zuschauer, und ein weiterer befindet: „Tiefgehende Story und spannendes Ende.“

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat. (Quellen: daserste.de, t-online.de)

„Denkfaulheit“: ARD-Zuschauer schimpfen über neuen Kölner „Tatort“

Während vor allem die Handlung und die Besetzung von „Des anderen Last“ bei vielen „Tatort“-Zuschauern punkten können, zeigen sich andere um einiges weniger euphorisch. „Bisschen dünn“, urteilt ein Fan auf X (ehemals Twitter), „Mit guter Unterhaltung hat das nichts mehr zu tun“, schließt sich ihm ein anderer an. Wie ein Krimi-Liebhaber höhnt, könne der neueste Köln-Fall den Ermittler-Teams aus Kiel und Münster „nicht das Wasser reichen“. Ein anderer bemängelt derweil die „Denkfaulheit der Drehbuchschreiber.“

Der „Tatort“ beschert der ARD zwar immer noch traumhafte Quoten, doch in den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Gesichter von der Krimi-Reihe verabschiedet. Erst am Wochenende gab ein Mitglied des Dortmunder Ermittlerteams seinen „Tatort“-Ausstieg bekannt. Verwendete Quellen: Facebook.com; X (ehemals Twitter); daserste.de; t-online.de