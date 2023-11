So reagiert Peter Klein auf Iris‘ „Promi Big Brother“-Einzug

Von: Diane Kofer



Peter Klein zog bereits zwei Tage vor seiner Ex Iris in den „Promi Big Brother“-Container. Am Montagabend überrascht sie ihn vor laufender Kamera. Wie verläuft das Wiedersehen?

Köln – Auf diesen Moment haben die Fans lange gewartet: Iris (56) und Peter (56) Klein treffen im „Promi Big Brother“-Container aufeinander. Während sich die Mutter von Daniela Katzenberger (37) bereits auf das Wiedersehen vorbereiten konnte, hatte ihr Ex keine Ahnung, dass sie dort auftauchen würde. Jetzt passiert es tatsächlich – und Peter ist total baff.

Böse Überraschung? Iris Klein zieht zu Ex Peter in den „Promi Big Brother“-Container

Den ganzen Abend über müssen sich die TV-Zuschauer gedulden – denn der heiß ersehnte Live-Einzug von Iris Klein in den „Promi Big Brother“-Container lässt auf sich warten. In einem schicken schwarzen Kleid und funkelnden Stiefeln steht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin vor der Containerlandschaft in Köln bereit, um ihr neues Domizil zu betreten. Ihr Ex Peter, mit dem sie seit Monaten einen bösen Rosenkrieg führt, und die übrigen Promi-Kandidaten wohnen bereits zwei Tage länger im Fernseh-Gefängnis.

Die 56-Jährige wird von einem Security-Mann zur Haustür gebracht – dann tritt sie hinein und überrascht die Reality-TV-Sternchen, inlusive Peter. Während die anderen sich überschwänglich freuen und Iris begrüßen und umarmen, hält sich ihr Noch-Ehemann eher im Hintergrund. In seinem Gesicht lässt sich nicht ablesen, was sich in seinem Kopf abspielt. Von sich aus geht der 56-Jährige aber nicht auf Iris zu – stattdessen ergreift sie die Initiative. „Klein mein Name“, stellt sie sich bei ihm vor und schüttelt ihm die Hand. Peter erwidert nur ein knappes „Hallo“, bevor er sich wieder zurückzieht.

Das Erfolgsrezept „Big Brother“ Wie auch viele andere Realityshows stammt „Big Brother“ aus den Niederlanden. Dort läuft das Format, das die bis dahin noch unbekannten Teilnehmer in einer geschlossenen Gemeinschaft gegeneinander antreten lässt, seit 1999. Inzwischen finden sich in aller Welt Ableger, wie etwa das äußerst erfolgreiche „Celebrity Big Brother“, das für „Promi Big Brother“ als Vorlage diente. Der Name der Sendung basiert auf dem Konzept des „großen Bruders“ aus dem dystopischen Roman „1984“ des britischen Schriftstellers George Orwell – ein düsteres Omen für alle Mutigen, die sich in den Container wagen.

Erste Herausforderung: „Big Brother“ schickt Iris und Peter Klein zum Einkaufen

Lange können die zerstrittenen Eheleute aber keinen Abstand zueinander halten, denn der große Bruder hat einen Plan: Die zwei sollen im Container-Supermarkt einkaufen gehen und mit 39,95 Euro Budget Lebensmittel für die komplette Gruppe besorgen. Begeistert sind Iris und Peter zwar nicht, ziehen am Ende aber dennoch an einem Strang und meistern die Herausforderung mit Bravour. „Du machst die Seite, ich die andere“, weist Peter seiner Ex eine Regalreihe zu.

Peter Klein wohnt schon ein paar Tage im „Promi Big Brother“-Container – am Montagabend wird er dann von seiner Ex Iris überrascht. © Screenshot: „Promi Big Brother“/ Sat.1 (Fotomontage)

Mit Nudeln, Ketchup, Toastbrot, Chips und Prosecco bepackt geht es zurück in den Gemeinschaftsraum. Nach der gemeinsamen Challenge würdigen sich die Ex-Partner aber keines Blickes mehr. Yvonne Woelke (42), die durch die angebliche Affäre Mitschuld am Ehe-Aus von Iris und Peter Klein trägt, hat sich über Iris‘ „Promi Big Brother“-Einzug maßlos geärgert. Verwendete Quellen: Promi Big Brother/ Sat.1 (Folge vom 20. November 2023)