„So schlecht wie letztes Jahr kann’s nicht werden!“: ESC-Fans sehen Malik Harris eher im Mittelfeld

Von: Stella Rüggeberg

ESC-Fans schätzen Malik Harris‘ Gewinnchancen ein - Sie sehen ihn eher im Mittelfeld © dpa | Jens Büttner

In wenigen Stunden startet der Eurovision Song Contest. Malik Harris singt für Deutschland und hofft möglichst viele Punkte zu sammeln. Fans schätzen seine Gewinnchancen eher schwach ein.

Turin, Italien – Endlich ist es wieder soweit! Der Eurovision Song Contest (hier alle ESC-News auf der Themenseite) geht in die nächste Runde. Für Deutschland tritt in diesem Jahr Malik Harris an, doch Fans schätzen die Chancen auf den Sieg ziemlich schwach ein.

Malik Harris tritt für Deutschland beim ESC 2022 an

Am 14. Mai ab 21 Uhr kämpfen 25 Länder um den ESC-Sieg 2022 ‚(hier alle Länder, die teilnehmen). Mit dabei auch Malik Harris, der auf der Bühne in Turin seinen Song „Rockstarts“ zum Betsen geben wird. Er ist der Nachfolger von Jendrik, der im vergangenen Jahr mit seinem Song „I Don‘t Feel Hate“ den 25. Platz belegte.

Fans tummeln sich vor der ESC-Halle in Turin © Privat / Mario Hanousek

Doch schon vor dem großen Finale hagelt es für Malik Harris Kritik. So behaupten viele Leute im Netz, Deutschland würde in diesem Jahr erneut der letzte Platz drohen (alles über die Punktevergabe beim ESC).

ESC-Fans schätzen Malik Harris‘ Gewinnchancen beim ESC 2022 ein

Mario Hanousek berichtet für IPPEN.MEDIA live aus Turin, und kann schon erste Eindrücke der Fans sammeln, bevor das Finale startet. Dabei zeigt sich ein Fan eher hoffnungsvoll: „So schlecht wie letztes Jahr kann’s nicht werden!“, lacht sie und fügt hinzu, sie würde Malik Harris im Mittelfeld sehen. Ukraine, Schweden und Großbritannien gelten derzeit als Fan-Favoriten.

Passend zum heutigen Finale gibt es auch einen ESC-Finale Liveticker. Dort kann man den Wettbewerb am 14. Mai im Minutentakt mitverfolgen. Verwendete Quellen: Interview von Mario Hanousek mit ESC-Fans