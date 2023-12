Collien Ulmen-Fernandes über ihr „schlimmstes Interview“: So skurril war das Kennenlernen mit ihrem Mann

Von: Elena Rothammer

Drucken Teilen

Seit 2011 ist Collien Ulmen-Fernandes mit dem Schauspieler Christian Ulmen verheiratet. Ihre erste Begegnung lief allerdings ganz und gar nicht romantisch ab.

Köln – Als Moderatorin bei VIVA gelang Collien Ulmen-Fernandes (42) der Durchbruch. Dabei lernte sie allerhand Stars kennen – auch ihren heutigen Ehemann Christian Ulmen (48). Jetzt erinnert sich die „Das Traumschiff“-Darstellerin an ihr erstes Kennenlernen. Damals hätte wohl keiner gedacht, dass die beiden eines Tages vor dem Traualtar landen.

Heute verheiratet: Collien Ulmen-Fernandes‘ „schlimmstes Interview“ war mit Christian Ulmen

Obwohl Collien Ulmen-Fernandes acht Jahre nach Sendeschluss mit VIVA abrechnete, hat sie dem Sender allerhand zu verdanken. Zu Gast beim „Kölner Treff“ spricht die 42-Jährige über ihre Zeit dort und berichtet auch von ihrem schlimmsten Interview. Das war ausgerechnet mit ihrem heutigen Ehemann Christian Ulmen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Mein schlimmstes Interview war mit Christian Ulmen“, packt Collien in der WDR-Sendung aus. Damals hatte der Schauspieler keinen guten Eindruck hinterlassen. „Der kam rein, hatte ein Bonbon im Mund – das war tatsächlich unsere allererste Begegnung – und dann klebte er dieses Bonbon in meine Moderationskarte. Und ich dachte so: Entschuldige mal bitte, was ist da denn los?“, erinnert sie sich. Trotzdem haben Collien und Christian 2011 geheiratet. „Es ist ein bisschen wie ein Rosamunde-Pilcher-Film. Erst konnten sie sich nicht leiden und dann, Jahre später...“, lacht die Moderatorin.

Collien Ulmen-Fernandes ist mit ihrer Familie spontan nach Mallorca ausgewandert

Inzwischen leben Collien Ulmen-Fernandes, ihr Mann und ihre gemeinsame Tochter auf Mallorca. „Das war ganz spontan. Es wurde bei mir ein Dreh verschoben und dann habe ich gesagt: Ach guck mal, in drei Stunden könnten wir nach Mallorca fliegen. Das haben wir dann gemacht, dann haben wir ein Haus angeguckt und dann haben wir gesagt: Warum eigentlich nicht nach Mallorca ziehen?“ Diese Spontanität sei allerdings insbesondere von Christian Ulmen ausgegangen.

Seit 2011 ist Collien Ulmen-Fernandes mit dem Schauspieler Christian Ulmen verheiratet. Ihre erste Begegnung lief allerdings ganz und gar nicht romantisch ab. © Screenshot / WDR / „Kölner Treff“ & IMAGO / VISTAPRESS

Inzwischen gehört Collien Ulmen-Fernandes auch zur Crew bei „Das Traumschiff“. Davon wird an Weihnachten eine neue Ausgabe zu sehen sein. In der Mediathek sind die neuen „Traumschiff“-Folgen schon seit einer Weile zu sehen – dazu erklärte sich nun das ZDF. Verwendete Quellen: WDR / „Kölner Treff“