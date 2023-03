„So, so stark“: „Let‘s Dance“-Star Valentin Lusin spricht Renata nach Fehlgeburt Mut zu

Endlich eine eigene Familie gründen, das ist der größte Wunsch von Renata (35) und Valentin (36) Lusin. Nach der Fehlgeburt von Renata äußerte sich Valentin nun zum ersten Mal öffentlich.

Es muss ein schrecklicher Moment für Renata Lusin gewesen sein: Wieder hat es nicht geklappt, wieder ist es eine Fehlgeburt. Und das zum wiederholten Male. Nun meldete sich ihr Ehemann Valentin Lusin zu Wort, der derzeit bei „Let’s Dance“ als Tanzprofi vor der Kamera steht. Kurz vor dem Staffelstart hatte Ehefrau Renata ihre Schwangerschaft verkündet, aber bereits damals angedeutet, dass es unter Umständen zu Komplikationen kommen könnte: „Es ist unser langjähriger Wunsch. Ein paar Jahre probieren wir und jetzt hat es geklappt. Und deswegen möchte ich einfach nichts riskieren und auch auf den Rat der Ärzte hören“, sagte sie damals.

Nach ihrer Fehlgeburt spricht die „Let‘s Dance“-Profitänzerin Renata Lusin offen über ihren Verlust. Sie möchte dazu beitragen, dass mit einem Tabu gebrochen wird. (Fotomontage) © RTL/Exclusiv – Das Starmagazin

Vor wenigen Tagen kam dann die schreckliche Nachricht, dass Renata ihr Baby verloren hat. Ehemann Valentin äußerte sich nun erstmal zu dem Schicksalsschlag und fand rührende Worte für seine Frau: „Meine Frau ist eine toughe Frau. Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr! Ich liebe sie dafür, wie sie es immer wieder schafft, in schwierigen Situationen nach vorne zu gucken, sich zu sammeln. Wie wir es schaffen, gegenseitig den Blick nach vorn zu geben, uns in schwierigen Situationen zu trösten.“

„Sie ist so, so stark – das bewundere ich an ihr!“ – Valentin glaubt an seine Renata

Dabei lief für Valentin bei „Let’s Dance“ zuletzt alles prächtig. Mit seiner Tanzpartnerin Anna Ermakova, der Tochter von Boris Becker, tanzt er sich regelmäßig in die Herzen der Fans. Manche sehen die beiden sogar schon als potenzielle Gewinner der Tanz-Show. Auch am letzten Freitagabend lieferten Anna und Valentin eine beeindruckende Performance. Satte 30 Punkte bekamen sie von der Jury. Jury-Urgestein Joachim Llambi, der für seine schonungslose Kritik berüchtigt ist, schenkte den beiden für ihren Slowfox sogar noch einen symbolischen Punkt obendrauf!

Angemerkt hat man Valentin in der Show also nichts – obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon von dem schweren Schicksalsschlag wusste. Renata konnte ihn am Freitagabend daher auch nicht live bei „Let’s Dance“ unterstützen, wofür der 36-Jährige jedoch volles Verständnis zeigte: „Ich weiß, dass sie zu Hause im Herzen bei mir, bei Anna ist, uns unterstützt. Genauso, wie ich bei ihr im Herzen bin. Und sie muss gar nicht im Studio präsent sein, sie unterstützt uns auch so.“ Die beiden scheinen also ein richtiges Power-Duo zu sein, das den Kopf nicht hängen lässt, sondern für das gemeinsame Glück weiter kämpft.