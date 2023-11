So will Iris Klein mit Peter im „Promi Big Brother“-Container abrechnen

Von: Florian Schwartz

Am Montagabend trafen zum ersten Mal seit langem Iris Klein und ihr Ex Peter im „Promi Big Brother“-Haus aufeinander. Im Vorfeld ließ die Influencerin eine unheilvolle Drohung vom Stapel.

Köln – Anfang des Jahres sorgten Iris Klein (56) und ihr Noch-Ehemann Peter (56) mit ihrem öffentlichen Rosenkrieg für jede Menge Schlagzeilen. Als „Dschungelcamp“-Begleitung von Schwiegersohn Lucas Cordalis (56) war Peter im australischen Hotel Versace zu Gast, wo er mit Schauspielerin Yvonne Woelke (42) angebandelt haben soll. Daraufhin reichte Iris die Scheidung ein. Jetzt trafen die zerrütteten Eheleute bei Sat.1 im „Promi Big Brother“ aufeinander. Dabei machte Iris vor laufender Kamera eine Androhung.

So droht „Promi Big Brother“-Kandidatin Iris Klein ihrem Ex Peter

Peter Klein befindet sich bereits seit Samstag im „Promi Big Brother“-Haus und hatte von der großen Ankündigung, die vor Millionen von Zuschauern gemacht wurde, keine Ahnung. Denn auch seine Ex Iris wird in den Container einziehen. Allerdings hatte die Mama von Daniela Katzenberger (37) für Peter keine guten Nachrichten im Gepäck.

„Wo fängt Fremdgehen an und wo hört es auf?“, fragte sich Iris unmittelbar vor ihrem Einzug und deutete einmal mehr an, dass zwischen Peter und Yvonne sehr wohl einiges gelaufen sei. Dann kündigte die 56-Jährige an, dass sie es ihrem Ex nicht leicht machen wird. „Ich werde auf jeden Fall da drinnen eine Bombe platzen lassen“, erklärte Iris weiter. „Glaubst du, ich gönne meinem Ex den Sieg?“

Erstes Aufeinandertreffen von Iris und Peter Klein bei „Promi Big Brother“

Um 23.25 Uhr war es dann so weit. Nachdem Iris Klein mit verbundenen Augen vor dem Container gewartet hatte, öffnete sich die Tür ins „Promi BB“-Haus. Während Iris von den Kandidaten freundlich in Empfang genommen wurde, versteinerte Peter beim Anblick seiner Ex. Schließlich ging sie auf ihn zu und begrüßte ihn sachlich mit den Worten: „Guten Tag, mein Name ist Klein.“

Iris Klein zieht zu Peter Klein in den „Promi Big Brother“-Container. Doch der Reality-Star hat für ihren Ex keine guten Nachrichten im Gepäck. © SAT.1 „Promi Big Brother“ & SAT.1 „Promi Big Brother

Peter Klein bewahrte beim Wiedersehen Fassung. „Ich habe gehofft, dass es nicht so ist. Aber jetzt ist es so“, reagierte er kurz darauf über das Eintreffen von Iris und fügte hinzu, „ich bin ruhig. Ich bin ein erwachsener Mensch.“ Entsprechend erwachsen meisterten beide auch gleich die anstehende Challenge, bei der sie zur Musik von „Love is in the air“ den Schnell-Einkauf im Mini-Supermarkt absolvieren mussten.

Verwendete Quellen: bild.de