„So würde ich ihn gern mal auf der Bühne sehen“: Bernhard Brink begeistert als Drag Queen das Netz

Schlagerstar Bernhard Brink trat in der Sendung „Viva La Diva“ als Dragqueen auf. Mit seiner Performance wollte er ein Zeichen für Toleranz setzen. (Fotomontage) © RTL/Markus Hertrich & IMAGO/Bildagentur Monn

Köln – Auch im TV setzt man heute auf Diversity. Im Rahmen einer LGBTQ-Woche zu Ehren des Pride Months zeigte RTL am Montagabend (20. Juni) die Sendung „Viva La Diva — Wer ist die Queen?“, in der sechs prominente Männer als Dragqueens gegeneinander antraten. Der Clou: Weder die Zuschauer noch die Jury der Show wussten, wer sich hinter Make-up und Rock versteckte. Ein Teilnehmer sorgte dabei für besonders großes Aufsehen: Schlagerstar Bernhard Brink.

Zwar musste sich Brink am Ende der Show dem Komiker Faisal Kawusi (30) geschlagen geben, dessen Sieg aufgrund seiner kontroversen K.O.-Tropfen-Kommentare vor einigen Wochen seither im Netz heiß diskutiert wird. Doch für viele Zuschauer war der Schlagersänger der Gewinner der Herzen. Statt aus seinem Auftritt eine an Klamauk grenzende Hyperperformance zu machen, erklärte Brink vor laufender Kamera, dass seine Teilnahme an „Viva La Diva — Wer ist die Queen?“ einen besonderen Grund habe: Er wolle sich gegen die Diskriminierung der queeren Community einsetzen. Das hört man nicht häufig von Schlagerstars!

Mit seinem Auftritt als Drag Queen begeistert Bernhard Brink seine Fangemeinde

Im Netz hagelt es nicht nur deshalb Komplimente für Bernhard Brink und seinen ungewöhnlichen Auftritt. Auch die Aufmachung des „Lieder an die Liebe“-Interpreten kam bei seinen Fans ziemlich gut an. „So würde ich ihn gern mal auf der Bühne sehen“, schreibt beispielsweise ein User unter einige Fotos, die Brink während der Vorbereitungen in der Maske zeigen.

Und seine Anhängerschaft weiß die Offenheit des Schmusesängers sehr wohl zu schätzen. „Wie Schminke einen Menschen verändert. Das war legendär. Dass Du spontan zugesagt hast, fand ich super“, schreibt eine andere Nutzerin und fügt an, „schade, dass es leider immer noch zu wenige gibt, die so tolerant sind wie du!“