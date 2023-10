Abschieds-Welle bei GZSZ: Gleich mehrere Schauspieler verlassen die RTL-Soap

Das Leben im fiktiven Kolle-Kiez wird sich bald womöglich drastisch verändern, denn zwei Darsteller verlassen kurz hintereinander die Erfolgs-Soap GZSZ.

Potsdam – Dass am Set von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ein reges Kommen und Gehen herrscht, ist eigentlich nichts Neues. Serienfiguren sterben, ziehen weg oder landen im Gefängnis. All das gehört zum Alltag eines dramatischen Seifenoper-Universums. Bei GZSZ haben jetzt jedoch kurz hintereinander gleich zwei Schauspieler ihren Ausstieg bekannt gegeben. Laura Lippmann (34) war bereits vergangene Woche das letzte Mal in ihrer Rolle als Nicole Berger in der RTL-Soap zu sehen. Und wie jetzt unter anderem t-online.de berichtet, hat auch Daniel Noah (36) den GZSZ-Cast verlassen.

Daniel Noah hat seine letzten Szenen für GZSZ schon lange abgedreht

Ursprünglich war Daniel Noah erst im Herbst des vergangenen Jahres Teil des GZSZ-Casts geworden. In seiner Rolle als Polizeikommissar Sascha Beck stellte er den fiktiven Berliner Kolle-Kiez ordentlich auf den Kopf. Insbesondere Saschas Beziehung zu Emily, gespielt von Anne Menden (38), hielt Fans der RTL-Serie seitdem in Atem.

Im Gespräch mit dem Sender verriet Daniel Noah jetzt jedoch, dass durch seinen Ausstieg auch keine Chance mehr auf ein Happy End der beiden Charaktere besteht. „Er verlässt Emily still und heimlich und hinterlässt nur einen Brief“, gab der Schauspieler gegenüber RTL preis. Die dramatische letzte GZSZ-Folge mit Sascha Beck wird übrigens bereits heute Abend (19. Oktober) ausgestrahlt.

Der Abschied von GZSZ fiel Daniel Noah alles andere als leicht

Seine zwölf Monate bei GZSZ werden Daniel Noah immer in guter Erinnerung bleiben, wie er im Interview weiter verriet: „Ich war jetzt ein Jahr hier und in den letzten Wochen ist es mir noch mal so richtig bewusst geworden, wie schön die Zeit war.“ Dass er an seinem letzten Drehtag vom gesamten Produktionsteam verabschiedet wurde, sei ein äußerst emotionaler Moment für den TV-Star gewesen. „Mir ist natürlich die Spucke weggeblieben“, beschreibt er seinen Abschied.

Doppel-Abschied: Gleich zwei Stars verlassen GZSZ. © RTL/Rolf Baumgartner (Fotomontage)

Viel Zeit zum Nachdenken blieb Daniel Noah allerdings nicht. Er erzählt: „Ich habe direkt im Anschluss für eine andere Produktion gedreht und aktuell geht es auch schon mit dem nächsten Projekt weiter.“ Fans des Schauspielers können ihren Liebling also auch zukünftig im Fernsehen bewundern.

Verwendete Quellen: t-online.de, RTL