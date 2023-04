„Soll das Satire sein?“: „Die Show der Shows“ von ZDF-Zuschauern zerrissen

Die größten ZDF-TV-Klassiker in einer Show, dazu hochkarätige Gäste. Das kann ja nur gut werden. ZDF-Zuschauer sehen das anders.

Köln – Das ZDF wird 60 Jahre alt. Um das zu feiern, packt der Sender die größten TV-Kracher der letzten sechs Jahrzehnte und vereint sie in einer großen Samstagabendshow. Als Kirschen auf dem ZDF-Geburtstagskuchen standen auch noch echte Show-Größen auf der Gästeliste. Trotzdem hatten die TV-Zuschauer nicht besonders viel Spaß auf der Party.

In Erinnerungen schwelgen und Highlight-Clips zeigen? Nein! Zum 60. Geburtstag hatte sich das ZDF etwas ganz Besonderes ausgedacht und kombinierte „Der große Preis“, „Dalli Dalli“, „‚1, 2 oder 3“, die ZDF-Hitparade und „Wetten, dass..?“. Das Ergebnis dieser Idee war „Die Show der Shows“. Doch was wäre dieses Show-Highlight ohne die passenden Star-Gäste?

Und so machte Christoph Maria Herbst im Leo-Anzug einen auf Thomas Gottschalk, während Thomas Gottschalk selbst zum Wett-Kandidaten wurde. Andrea Kiewel war für kurze Zeit der Kapitän des ZDF-Traumschiffs, Lutz van der Horst und No-Angels-Star Lucy Diakovska mimen das neue Schlager-Traumpaar und Giovanni Zarrella stellt sein Wissen beim lustigen Zahlen-Hopsen unter Beweis. Trotzdem hatten die ZDF-Zuschauer wenig Spaß. Im Netz häufen sich schnell die negativen Kommentare aufgebrachter Fans.

Schon gewusst? Das sind die Namen der Mainzelmännchen

Laut Erfinder Wolf Gerlach entstand der Name „Mainzelmännchen“ Ende 1962 ursprünglich als Spitzname für die Mitarbeiter des ZDF, die in den Studios in Berlin fleißig auf den Sendestart im April 1963 hinarbeiteten. Heute sind sie die Maskottchen des ZDF und heißen: Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen.