„Sommerhaus“-Kandidat fordert: RTL soll Gewaltszene ungekürzt zeigen

Von: Diane Kofer

Im „Sommerhaus der Stars“ wurden mehrere Promis wegen einer handgreiflichen Auseinandersetzung rausgeworfen. Kandidat Can Kaplan fordert jetzt von RTL, die Szene ungekürzt zu zeigen.

Bocholt – Schon bevor die aktuelle „Sommerhaus der Stars“-Staffel auf Sendung ging, hatte ein Insider ausgepackt, dass mehrere Stars aufgrund von Gewalt aus der Show geflogen seien. Mittlerweile haben Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) verraten, dass sie davon betroffen waren – und haben unter anderem die Produktion verklagt. Aber auch das Paar bekommt heftige Vorwürfe und verteidigt sich deswegen vehement. Can fordert: Die entsprechende Szene soll zur Aufklärung ungekürzt gezeigt werden.

„Es waren 100 Kameras drauf gerichtet“: Can Kaplan will „Sommerhaus der Stars“-Eklat im TV sehen

Obwohl schon vier Folgen im TV ausgestrahlt wurden und die fünfte Folge bei RTL+ abrufbar ist, ist die angekündigte Gewaltszene noch nicht zu sehen gewesen. Bei den Zuschauern sorgen die ständigen Ankündigungen von Can Kaplan, Walentina Doronina und weiteren „Sommerhaus“-Stars für ordentlich Spekulationen. Das TV-Publikum fragt sich nicht nur, wer alles in den Streit verwickelt war und worum es dabei ging, sondern vor allem: Wer hat angefangen und wer hat wirklich zugeschlagen? Can nerven die Gerüchte – er will ein für alle Mal beweisen, unschuldig zu sein.

In seiner Instagram-Story fordert er vom Sender, die betreffende Szene nicht zu kürzen oder willkürlich zusammenzuschneiden. „Ich appelliere noch mal, dass es gezeigt wird, wie es passiert ist. Und dann brauchen wir nicht mehr darüber zu diskutieren“, sagt er in der Hoffnung, jeden Zweifler von seiner Unschuld zu überzeugen. Die Spekulationen vorab seien unnötig, da die TV-Ausstrahlung Gewissheit für alle bringen könne. „Es waren 100 Kameras drauf gerichtet, es wurde aufgezeichnet“, ruft Can in Erinnerung – denn die Auseinandersetzung hat im Rahmen der Dreharbeiten stattgefunden.

Geheimer Raum im Sommerhaus Bei „Das Sommerhaus der Stars“ gibt es einen Raum, den niemand kennt. Die Unterkunft kann aber auch privat gemietet werden – deswegen sind nun „Sommerhaus“-Bilder aufgetaucht, die vor der RTL-Kamerta nie gezeigt werden.

Can Kaplan sicher: Produktion will ihn ins schlechte Licht rücken

Der TV-Star hat aber große Hoffnung, dass RTL den Eklat zeigen wird – denn das sollte seiner Meinung nach im Interesse des Senders sein. „Ich glaube nicht, dass RTL hinter Gewalt steht und Gewalt verharmlosen wird, deshalb gehe ich davon aus, dass es gezeigt wird, wie es passiert ist“, meint er. Allerdings glaubt er auch, dass im Vorfeld schon ordentlich auf den Zwischenfall hingearbeitet wurde. Er und seine Freundin werden angeblich absichtlich schlecht dargestellt.

„Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Can Kaplan macht RTL eine Ansage und fordert, die Gewaltszenen ungekürzt zu zeigen. Der Grund: Er will seine Unschuld beweisen. © Screenshot: Sommerhaus der Stars/ RTL (Fotomontage)

„Jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, der ein paar Gehirnzellen hat, checkt, dass die Produktion gerade Walentina und mich im schlechten Licht dastehen lassen möchte, dass sie bewusst Szenen reinschneiden und die so schneiden, dass wir schlecht dastehen, um eine gewisse Szene, die noch kommen wird, zu verharmlosen“, klagt er an. Gigi Birofio (24) und seine Freundin Dana Feist (26) sind ebenfalls in das Drama verwickelt. Sie und zwei weitere Paare rücken im Sommerhaus nach. Verwendete Quellen: Instagram/ ckkaplan_