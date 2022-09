Sommerhaus der Stars: Alle Sendetermine 2022 bei RTL und in der Mediathek RTL+

Von: Sarah Wolzen

Das Sommerhaus der Stars startet am 7. September in eine neue Staffel. © RTL/Stefan Gregorowius

Am 7. September ist es endlich so weit: Die neue Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ startet bei RTL. Alle Infos über die Sendetermine im TV und in der Mediathek RTL+ gibt es hier.

Bocholt - Nicht mehr lange, dann ist es endlich so weit: bis zum 7. September müssen sich Freunde der Trash-Unterhaltung noch gedulden, dann geht es wieder rund im „Sommerhaus der Stars.“ Alle Informationen zu den Sendeterminen der diesjährigen Staffel gibt es hier.

Sommerhaus der Stars: die Sendezeiten im TV

Die diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten versprechen größte Trash-Unterhaltung. So sind unter anderem Reality-Queen Kader Loth, das „Bauer sucht Frau“-Pärchen Antonia Hemmer und Patrick Romer sowie Fußballlegende Mario Basler in Bocholt am Start.

Die Paare beim „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. © RTL/Stefan Gregorowius

Die neue Staffel wird bei RTL immer mittwochs und sonntags zu sehen sein. Das sind die Sendetermine im TV:

Folge 1: 7. September

Folge 2: 11. September

Folge 3: 14. September

Folge 4: 18. September

Folge 5: 21. September

Folge 6: 25. September

Folge 7: 28. September

Folge 8: 2. Oktober

Folge 9: 5. Oktober

Folge 10: 9. Oktober

„Sommerhaus der Stars“ bei RTL+ streamen

Wer nicht bis zum September warten will, kann mit einem kostenpflichtigen Abo die erste Folge vom „Sommerhaus der Stars“ bereits ab dem 31. August bei RTL+ streamen. Danach ist jede neue Folge immer mittwochs und sonntags parallel zur RTL-Ausstrahlung bereits vorab auf RTL+ abrufbar. Alle Folgen stehen nach der Ausstrahlung im TV zudem kostenlos zum Streamen bei RTL+ zur Verfügung. Verwendete Quellen: RTL