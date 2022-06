Sommerhaus der Stars: Das sind die Kandidaten der neuen Staffel 2022

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Diese Paare ziehen in das „Sommerhaus der Stars“ 2022 © RTL / Stefan Gregorowius

Bald ist es endlich wieder so weit: das „Sommerhaus der Stars“ geht in die nächste Runde. Doch welche Promi-Paare kämpfen in diesem Jahr bei RTL um den Sieg in Höhe von 50.000 Euro? Das sind die Kandidaten.

Bocholt - Auch in diesem Jahr ziehen wieder einige mehr oder minder berühmte Promis mit ihren meist ziemlich unbekannten Partnern auf einen Hof in Bocholt um im „Sommerhaus der Stars“ (alle News auf der Themenseite) ganz Deutschland zu beweisen, was für ein Power-Couple sie sind. Bekanntheit, Fame, Follower und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro? - Nebensächlich, natürlich. Doch welche Stars hat RTL diese Sommerhaus-Saison aus der Versenkung gekramt?

Sommerhaus der Stars: Das sind die Promi-Paare 2022

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus © RTL / Stefan Gregorowius

Den meisten dürfte Cosimo Citiolo (40) eher als „Checker vom Neckar“ ein Begriff sein. Seit 2005 versuchte der regelmäßig bei „Deutschland sucht den Superstar“ sein Glück - erfolglos. Ohne DSDS veröffentlichte Cosimo 2010 seine erste Single („Ketchup Mayo Sandwich“). Im selben Jahr kam auch die Autobiographie („Ohne Spaß kein Fun: Cosimos Cosmos“) des Schwaben heraus. Im vergangenen Jahr nahm er an „Kampf der Realitystars“ teil - unvergessen sein „Kamasutra-Tanz“ mit Claudia Obert.

Mit seiner Freundin Nathalie Gaus (31) ist er seit Ende 2019 zusammen. Die gelernte Kosmetikerin und der Checker vom Neckar wollen nun das „Promipaar 2022“ werden.

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen

Eric Sindermann und Katharina Hambuechen wollen im „Sommerhaus der Stars“ alles geben © RTL / Stefan Gregorowius

Eric Sindermann (33) startete seine Karriere einst als Profi-Handballer, wurde dann zum Protegé des pompöösen Harald Glööckler, mit dem er eine gemeinsame Modekollektion herausbrachte. Es folgten Trash-TV-Auftritte bei „Ex on the Beach“ und „Promi Big Brother.“ Bevor „Dr. Sindsen“ mit der 27-jährigen Katharina Hambuechen zusammengekommen ist, will er nach eigenen Angaben mit über 500 Frauen im Bett gewesen sein.

Mario Basler und Doris Büld

Werden Mario Basler und Doris Büld das „Promipaar 2022? © RTL / Stefan Gregorowius

Er wurde als Profifußballer Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und 1996 sogar Europameister. Nun will Mario Basler (53) mit dem Gewinn des „Sommerhaus der Stars“ noch einen draufsetzen. Mit seiner Doris (52) ist er bereits seit 2009 zusammen - mit einer kurzen Unterbrechung, als der ehemalige Kicker wieder mit seiner Ex-Frau zusammenkam. Nun wartet mit dem „Sommerhaus der Stars“ die nächste Beziehungsprobe auf die beiden.

Stephen Dürr und Katharina Dürr

Stephen Dürr und seine Frau Katharina wollen im „Sommerhaus der Stars“ alles geben © RTL / Stefan Gregorowius

Stephen und Katharina Dürr sind schon seit über 20 Jahren ein Paar, davon seit 13 verheiratet. Die Geburt ihrer Zwillingsmädchen krönte 2010 ihr Glück. Seitdem nimmt der Schauspieler, der unter anderem bei „Unter uns“ oder „Alles was zählt“ mitgewirkt hat, weniger Rollen an. Stephen Dürr bezeichnet sich selbst als „Vollzeit-Papa.“ Seine Frau, die selbst ein Modelabel führt, ist großer Fan des „Sommerhaus der Stars“ und überredete ihren Mann zur Teilnahme. Hoffentlich stellt sich das nicht Fehler heraus.

Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Marcel Dähne und Lisa Weinberger scheinen keine Angst vorm „Sommerhaus“-Fluch zu haben © RTL / Stefan Gregorowius

Marcel Dähne (28) machte sich einst als Youtuber KsFreakWhatElse einen Namen und ist zudem als Sänger aktiv. Mit der 25-jährigen Influencerin Lisa Weinberger (Lieblingsthemen: Beauty, Lifestyle, Fitness) er seit 2018 zusammen. Nachdem sie bereits Youtube, Instagram und TikTok erobert haben, wollen die beiden nun das „Sommerhaus der Stars“ unsicher machen.

Ivonne und Sascha Mölders

Wie weit schaffen es Ivonne und Sascha Mölders im „Sommerhaus der Stars“? © RTL / Stefan Gregorowius

Und noch einen Profikicker verschlägt es dieses Jahr ins „Sommerhaus der Stars!“ Einige Jahre lang spielte Sascha Mölders (37) bei 1860 München und machte sich einen Namen als „Wampe von Giesing.“ Zur Zeit ist er als Spielertrainer aktiv. Mit Ehefrau Ivonne (42) ist Mölders seit 2006 verheiratet, gemeinsam zieht das Paar vier Kinder groß. Im „Sommerhaus der Stars“ müssen sie sich nun mit sieben weiteren Promi-Paaren herumschlagen.

Antonia Hemmer und Patrick Romer

Patrick Romer und Antonia Hemmer wollen im „Sommerhaus der Stars“ zeigen, was für ein Power-Couple sie sind © RTL / Stefan Gregorowius

2020 lernten sich Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (26) bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben. Seitdem gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Ihre Paar- und Trash-Tauglichkeit stellten sie zudem bereits in der „#CoupleChallenge“ unter Beweis. Bevor sich der Bauer und die Kosmetikerin an die Babyplanung machen, wollen Antonia und Patrick sich nun erst einmal die 50.000 Euro aus dem „Sommerhaus der Stars“ holen.

Kader Loth und Ismet Atli

Trash-Queen tritt diesmal nicht alleine an, sondern mit Unterstützung ihres Mannes Ismet © RTL / Stefan Gregorowius

Sie ist zweifelsohne die Reality-Queen des deutschen Fernsehens. Nach Stationen u.a. auf der Alm, der Burg, im Dschungelcamp, bei „Kampf der Realitystars“ und „Promi Big Brother“ zieht es Kader Loth (49) nun ins „Sommerhaus der Stars.“ Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Juwelier Ismet Atli (51), mit dem Kader seit 2008 beinahe durchgängig zusammen ist, und den sie 2017 heiratete, will sie nun das „Promipaar 2022“ werden.