„Deshalb gehe ich in den Dschungel“: Sommerhaus-Patrick spricht über Dschungelcamp-Gerüchte

Von: Jonas Erbas

Das „Sommerhaus der Stars“ verließ Patrick Romer als strahlender, aber umstrittener Gewinner. Nun soll der „Bauer sucht Frau“-Star schon den nächsten RTL-Deal eingetütet haben: Der 26-Jährige äußerte sich nun selbst zu den Dschungelcamp-Gerüchten.

Konstanz/Köln – Im „Sommerhaus der Stars“ machte sich Patrick Romer (26) nicht allzu viele neue Freunde: Der einstige „Bauer sucht Frau“-Liebling sorgte mit seinem rabiaten Umgangston gegenüber seiner Freundin Antonia Hemmer (22) für viel Aufsehen. Dennoch soll der 26-Jährige verschiedenen Medienberichten zufolge bei RTL zu den Dschungelcamp-Wunschkandidaten zählen – ist da was dran?

Zieht Bauer Patrick nach Sommerhaus-Sieg ins Dschungelcamp? – „Habe Bock auf solche Spiele“

Dass von allen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten ausgerechnet Patrick Romer in der kommenden „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffel dabei sein soll, dürfte vielen Fans angesichts seines Betragens in der Bocholter Promi-WG sauer aufstoßen. Nichtsdestotrotz wird der „Bauer sucht Frau“-Star derzeit als wahrscheinlicher Dschungelcamp-Kandidat gehandelt.

Er selbst schwieg zu den Gerüchten, äußerte sich nun aber in einer Talkrunde bei Instagram mit Daniel Neumann (aka D-Kais) zu dem Thema zumindest indirekt: „Ich muss sagen, abgesehen davon, ob ich ins Dschungelcamp gehe oder nicht – ich will mich dazu auch überhaupt nicht äußern. Aber ich gehe in ein solches Format, auch ins Sommerhaus, weil ich Bock auf solche Spiele habe“, stellte der „Sommerhaus der Stars“-Gewinner klar.

Nach „Sommerhaus der Stars“-Auftritt – Patrick Romer hat Lust auf weitere RTL-Herausforderungen

„Wenn ich in den Dschungel gehen würde, stelle ich mich da auch gerne den Herausforderungen. Deshalb gehe ich in den Dschungel“, erklärte Patrick Romer weiter – und meinte seine Aussage natürlich rein hypothetisch, denn bestätigt hat er das brandheiße Gerücht noch nicht. Seine Äußerungen lassen aber zumindest vermuten, dass er sich bereits intensiv mit dem Gedanken beschäftigt hat.

Sollte er in den Busch ziehen, so wolle er dort aber hauptsächlich in den Spielen glänzen und sich „nicht präsentieren“. Eine Einstellung à la „Ich bin der Tollste, der Schönste und brauche Sendezeit“ werde er demnach nicht an den Tag legen, sollte es tatsächlich zu einem Engagement bei RTLs Quotenhit kommen. Dort könnte Patrick Romer nach seinen jüngsten Verfehlungen eine neue Chance bekommen. Beim Sommerhaus-Wiedersehen war es allerdings nicht er, sondern Frauke Ludowig (58), die für enttäusche Zuschauer sorgte. Verwendete Quellen: instagram.com/dkaistv, rtl.de