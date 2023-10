„Die haben die Produktion erpresst!“: Immer mehr Details zur „Sommerhaus“-Eklatfolge kommen ans Licht

Von: Samantha Matheiowetz

Teilen

Nach Eskalation im „Sommerhaus der Stars“: zwei Paare müssen ausziehen. Darunter auch Walentina Doronina und ihr Verlobter Can Kaplan. Jetzt packen die beiden bei Instagram aus.

Bocholt – Seitdem die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL) läuft, schießen die Teilnehmer Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan (27) bei Instagram immer wieder gegen ihre ehemaligen Mitstreiter und das Produktionsteam. In Walentinas Instagram-Biografie prangt in Großbuchstaben, dass sie bald die Wahrheit zum Sommerhaus veröffentlichen würde. Es sieht so aus, als wäre dieser Zeitpunkt jetzt gekommen.

Auf die Spitze getrieben: „Sommerhaus der Stars“-Streit eskaliert

Eigentlich steht Streit beim „Sommerhaus der Stars“ an der Tagesordnung, aber in der sechsten Folge, die bereits am 17. Oktober auf RTL+ erschienen ist, gerät dieser nochmal auf ein neues Level. Die Neuankömmlinge Gigi Birofio (24) und Dana Feist (27) rücken dabei in den Fokus. Die schlechte Stimmung zwischen den beiden und Walentina und Can heizt sich bei der Nominierung auf, als Gigi seine Konkurrentin als „Fisch“ und ihren Verlobten als ihre „Lutschpuppe“ bezeichnet.

Kurze Zeit später eskaliert die Lage völlig: Gigi gerät in ein Gerangel mit Walentinas Verlobten. Als der 24-Jährige zuschlägt und eigentlich Can treffen will, erwischt er Walentina an der Schläfe. Die Konsequenz: Auszug – aber für beide Paare. Die Auseinandersetzung hat außerdem noch weitere Folgen für Walentina und Gigi.

Spucken, Mobbing, wo ist die Fairness? Die größten Dramen im „Sommerhaus der Stars“ Fotostrecke ansehen

Warum mussten Walentina und Can auch das Haus verlassen, obwohl sie in der Situation nicht die Schuldigen sind? In ihrer Instagram-Story decken sie auf, dass alle Sommerhaus-Kandidaten (bis auf Maurice) nach der Auseinandersetzung der Produktion ein Ultimatum gesetzt hätten, dass sie ihre Koffer packen würden, wenn Walentina und Can nicht gehen würden. Klares Urteil der beiden: „Die haben die Produktion damit erpresst. [...] Und dann war die Produktion gezwungen, uns rauszunehmen.“

„Das sind Fakten“: Walentina ist außer sich wegen „Sommerhaus der Stars“-Entscheidung

In der Instagram-Story kochen bei Walentina die Emotionen hoch. Dabei zeigt sie immer wieder anklagend in die Kamera. Für die Reality-TV-Teilnehmerin steht fest: „Die haben uns rausgemobbt, die Produktion unter Druck gesetzt. Das sind Fakten!“

Walentina Doronina unterstellt den anderen Kandidaten Erpressung. © Screenshots/RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars/Folge 6

Was die Zuschauer nicht im TV sehen konnten: Angeblich mussten Walentina und Can nach Gigis übergriffiger Aktion mehrere Stunden im Interviewraum warten, während die Produktion mit den anderen Paaren gesprochen habe. Am Ende hätte sich RTL durch die anderen Mitstreiter gezwungen gefühlt, das Paar aus dem Rennen zu nehmen. Laut Walentina hätte man es drauf ankommen lassen sollen: „Eigentlich wäre es krass gewesen, hätte dann die Produktion gesagt: ‚Bye, geht. Ciao!´“ Zu dem Vorfall spalten sich die Meinungen, aber Ex-Kandidat Eric Sindermann schlägt sich klar auf eine Seite. Verwendete Quellen: Instagram/walentinadoroninaofficial, RTL/RTL+/Sommerhaus der Stars, Folge 6