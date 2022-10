„Gegen Eskalation immun“: Cosimo und Nathalie hatten Taktik gegen „Sommerhaus“-Fluch

Von: Julia Hanigk

Wegen „Sommerhaus der Stars“ trennten sich schon viele Pärchen. Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus sind noch immer happy. Sie entwickelten vorab eine Anti-Streit-Taktik.

Bocholt - Auch wenn das Finale von „Sommerhaus der Stars“ 2022 noch nicht ausgestrahlt wurde, so ist bereits klar, wer die Staffel gewinnen wird. Viele Pärchen zerbrachen in den vergangenen Staffeln immer wieder an dem Stress und den Challenges, auch diesmal verließen nicht alle das Haus, das sie als Paar betreten hatten, noch auf dieselbe Weise. „Sommerhaus“-Teilnehmer Cosimo Citiolo (40) und seine Freundin Nathalie Gaus (31) hatten sich vorher eine Taktik überlegt, wie sie diesem Fluch entkommen können.

„Gegen jede Eskalation immun“: Cosimo und Nathalie entwickelten vor ihrer „Sommerhaus“-Teilnahme eine Taktik gegen Streit

In den bisher sieben Staffeln gab es bisher 21 Trennungen. Eine traurige Bilanz beim „Sommerhaus der Stars“. Bisher trennten sich die Paare immer nach der TV-Sendung, 2022 kürzten es Eric Sindermann (34) und seiner Freundin Katha ab und trennten sich noch in der Show.

Cosimo Citiolo und Freundin Nathalie Gaus sind schon seit drei Jahren zusammen und wollten solche Szenen vor den Kameras von Anfang an aus dem Weg gehen. Deswegen entwickelten die beiden vorab eine Taktik, wie er bild.de erklärt: „Uns war klar, dass es im ‚Sommerhaus‘ extreme Stresssituationen geben würde. Wir wollten daher alles unternehmen, dass wir uns nicht zerstreiten.“

Cosimo und seine Freundin Nathalie gelten im „Sommerhaus“ als Stimmungsmacher. © Screenshots Sommerhaus der Stars 2022/RTL/RTL+

Der ehemalige DSDS-Kandidat erklärte weiter: „Wir haben eine gute Technik entwickelt, um gemeinsamen Zoff zu verhindern. Bereits im Alltag vermeiden wir immer Streit, weil ich mich kenne und schon mal verbal explodieren kann, was aber nicht lange anhält.“ Stattdessen diskutieren die beiden lieber vorher alles aus. Cosimo resümiert: „Das funktioniert tatsächlich und daher waren wir letztlich gegen jede Eskalation im ‚Sommerhaus‘ immun.“

Der „Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu – diese Paare trennten sich nach der Show: Staffel 1: Angelina Heger und Rocco Stark, Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan, Chris Töpperwien und Magey Kalley Staffel 2: Helena Fürst und Ennesto Monté, Nico Schwanz und Saskia Atzerodt, Martin Semmelrogge und Sonja Semmelrogge (†), Aurelio Savina und Lisa Freidinger Staffel 3: Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, Micaela Schäfer und Felix Steiner, Patricia Blanco und Nico Gollnick, Shawne Fielding und Patrick Schöpf Staffel 4: Benjamin Boyce und Kate Merlan, Willi Herren (†) und Jasmin Herren, Johannes Haller und Yeliz Koc, Elena Miras und Mike Heiter Staffel 5: Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, Jennifer Lange und Andrej Mangold, Eva Benetatou und Chris Broy Staffel 6: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (inzwischen wieder liiert) Staffel 7: Diogo und Vanessa Mariposa, Eric Sindermann und Katha

„Noch mehr zusammengeschweißt“: Cosmio und Nathalie entgehen Trennungsfluch des „Sommerhauses“

An einem Punkt klappte dieser Vorsatz dann aber doch nicht. Bei seiner Exit-Challenge gegen das Dürr-Pärchen beschimpft Cosimo seine Freundin: „Du bist nur wegen Geld hier, nicht wegen uns!“ Die erklärte im Nachgang im rtl.de-Interview, Cosimo hatte Angst, als Versager dazustehen, es wäre ein „Triggerpunkt“ ausgelöst worden. Der 40-Jährige zeigte sich tatsächlich kurz danach schon wieder mit bester Laune im „Sommerhaus“.

Der „Sommerhaus“-Bewohner geht sogar noch weiter: „Ich würde sogar sagen, das ‚Sommerhaus‘ hat uns sogar noch mehr zusammengeschweißt.“ Nach der ganzen Öffentlichkeit sind die beiden jetzt aber froh, wieder ihren Alltag zu haben. Sie leben zusammen in Berlin. „Jetzt genießen wir unseren Alltag und sind froh, wieder in ganz normalen Häusern zusammenleben zu können“, so Cosimo.

Bei einem Spiel im „Sommerhaus der Stars“ versagte Cosimo gänzlich. Er kommentierte das Spektakel mit den Worten: „Hab doch nicht mal Führerschein“. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de