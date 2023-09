„Bist fett genug“: Claudia Obert demütigt „Sommerhaus“-Konkurrentin vor laufender Kamera

Von: Jonas Erbas

Mit Höflichkeiten kommt man im „Sommerhaus der Stars“ nicht sonderlich weit. Das weiß auch Claudia Obert – und schießt prompt gegen Mitkandidatin Ricarda Raatz.

Bocholt – Kaum ist das „Sommerhaus der Stars“ frisch bezogen, wird bereits in bester Trash-TV-Manier gepöbelt, gestritten und gelästert. Den Anfang machte direkt Claudia Obert (61), die sich den anderen Paaren nicht nur überlegen fühlte, sondern diese das auch ungeschönt wissen ließ. Dabei nahm die Mode-Unternehmerin kein Blatt vor den Mund …

Ihr ist alles egal: Claudia Obert genießt im „Sommerhaus der Stars“ Narrenfreiheit

Bereits der erste Eindruck, den Claudia Obert bei Ricarda „Ricky“ Raatz (31) und Maurice „Mo“ Dziwak (25) hinterließ, war kein guter: Die 61-Jährige hatte es vorgezogen, mit ihrem Lover Max (25) zu fummeln, anstatt ihre „Sommerhaus der Stars“-Mitstreiter anständig zu begrüßen. Das sorgte erst einmal für Unmut.

Claudia Obert war das herzlich egal. Nachdem sich die Selfmade-Millionärin ausgiebig mit ihrem fast 37 Jahre jüngeren Partner vergnügt hatte, meldete sich ihr Magen. In der Küche wurde sie fündig, schnappte sich eine Schale Champignons, die sie anschließend zubereiten wollte. „Kannst du was essen jetzt?“, erkundigte sich Ricarda ungläubig – und erklärte dann: „Also, ich esse immer nur einmal am Tag.“

Claudia Obert – mit Mode zur Million Bereits Anfang der 1990er gründete Claudia Obert ihr Fashion-Label Lean Selling, mit dem sie seit 1996 erfolgreich Mode, Schuhe und Accessoires verkauft. Ihre Kollektionen vertreibt sie inzwischen unter der Marke Luxus Clever, für die sie teils auch selbst Modell steht. Ihre Boutiquen betreibt sie in Berlin und Hamburg.

Übel beleidigt: Claudia Obert kränkt „Sommerhaus“-Konkurrentin mit Bemerkung zur Figur

Dieser ehrliche Einblick in Ricardas Essverhalten sorgte bei Claudia Obert sichtlich für Erheiterung: „Dafür bist du aber gut im Futter“, lachte die gebürtige Freibürgerin und klatschte ihrer „Sommerhaus“-Konkurrentin mit flacher Hand aufs Hinterteil. „Behalt‘s bei – du bist fett genug!“, ließ sie die „Are You The One“-Teilnehmerin schnippisch wissen und verschwand nach ihrer beleidigenden Worten prompt wieder aus der Küche.

Die erste „Sommerhaus“-Folge war nur wenige Minuten alt, da ging es bereits zur Sache – auch dank Claudia Obert, die ihre Konkurrentin Ricarda Raatz als „fett“ betitelte © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars

Der große Krach zwischen den beiden Damen blieb allerdings – trotz der Kränkung – aus. Stattdessen bekamen sich im Laufe der ersten Folge die Paare selbst teils in die Haare. Bei Ricarda und Maurice führte der Krach im „Sommerhaus der Stars“ dann sogar zur Trennung, wie die beiden kurz vor TV-Ausstrahlung mitteilten. Verwendete Quellen: „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 8, Folge 1), rtl.de