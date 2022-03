Sommerhaus der Stars: RTL dreht wohl wieder in Bocholter Bruchbude und nicht im Ausland

Das Sommerhaus der Stars wird wieder in der Bocholter Promi-WG gedreht © RTL / Stefan Menne & IMAGO / xJ.xQuinternx/xFuturexImage

Da kann sich die deutsche C-Promi-Riege auf etwas gefasst machen! Offenbar dreht RTL das „Sommerhaus der Stars“ erneut in einem heruntergekommenen Haus in Barlo.

Barlo/Bocholt – Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger. Für Trash-TV-Fans heißt das: Bald ist wieder Zeit für „Das Sommerhaus der Stars — Kampf der Promipaare“! Die RTL-Show bringt jährlich das Who-is-who der deutschsprachigen C-Promi-Liga unter einem Dach zusammen. Dort müssen die Reality-Sternchen und ihre Lebensgefährten in aberwitzigen Spielchen gegeneinander antreten. Jetzt scheint durchgesickert zu sein, wo die Dreharbeiten zur siebten Staffel demnächst starten.

Bereits in vergangenen Staffeln wurden die Promipärchen ins Exil auf einen alles andere als luxuriösen Bauernhof in Barlo nahe Bocholt geschickt. Auf dem ländlichen Anwesen nahe der deutsch-niederländischen Grenze leben sie dann auf engstem Raum zusammen — Drama ist also quasi vorprogrammiert. Die ersten Staffeln von „Das Sommerhaus der Stars“ wurden zunächst in einer Villa in der Nähe von Lissabon produziert. Seit Beginn der Corona-Pandemie bleiben die Trash-Berühmtheiten allerdings in heimischen Gefilden.

RTL hat bereits die ersten Teilnehmer für die nächste Ausgabe von „Das Sommerhaus der Stars“ bestätigt

Doch wer sind eigentlich die Kandidaten für die nächste Staffel von „Das Sommerhaus der Stars — Kampf der Promipaare?“ Einige Teilnehmer des TV-Formats scheinen schon offiziell bestätigt zu sein. Auf der Webseite des zuständigen Senders RTL finden sich bereits einige Namen. Unter anderem soll beispielsweise Cosimo Citiolo (40), der sogenannte „Checker vom Neckar“, mit dabei sein.

Auch die Reality-Veteranin Kader Loth (49), die seit ihrer Teilnahme an „Big Brother“ vor einigen Jahren fast schon in jeder deutschen Trash-Show zu sehen war, soll demnächst auf den Bauernhof in der Nähe von Bocholt ziehen. Eine weitere TV-Bekanntheit, die in der Vergangenheit vor allen Dingen an Reality-Formaten teilnahm und demnächst das „Sommerhaus“ mit Drama versorgen soll, ist Gisele Oppermann (34). Bereits als Nachwuchstalent bei „Germany’s Next Topmodel“ wurde sie zur „Heulsuse“ gekrönt. Bleibt abzuwarten, ob sie sich mit dem Landleben anfreunden kann.