Sommerhaus der Stars: RTL mit Warnung für Kinder wegen Mario Basler

Teilen

Mario Basler flippt im „Sommerhaus der Stars“ aus. © RTL

Mario Basler ist im „Sommerhaus der Stars“ schon das ein oder andere Mal aufgefallen. Lesen Sie hier, warum RTL in Folge 3 eine Warnung für Kinder wegen des Ex-Fußballers ausspricht:

Seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Promi-Paare kämpfen in diesem Jahr um den Sieg. Auch Ex-Fußballprofi Mario Basler will in diesem Jahr sein Glück bei der Trash-TV-Show versuchen. In Folge 3, die bereits seit Sonntag (11. September) auf der Streamingplattform RTL+ verfügbar ist, gibt es von RTL eine Warnung wegen des „Sommerhaus“-Kandidaten, die sich ausgerechnet an Kinder richtet.

MANNHEIM24 verrät, warum RTL bei „Das Sommerhaus der Stars“ eine Warnung für Kinder wegen Mario Basler ausspricht.

Mario Basler dürfte vielen aus dem deutschen Fußball bekannt sein. Der gebürtige Pfälzer hat in seiner aktiven Karriere den ein oder anderen Titel nach Hause geholt. 1996 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister. (fas)