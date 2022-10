„Zu Boden gebrüllt“: Sommerhaus-Wiedersehen eskaliert – alle gegen Stephen und Katharina Dürr

Von: Jonas Erbas

Am Ende der aktuellen „Sommerhaus der Stars“-Staffel steht das große Wiedersehen. Der Zoff aus der RTL-Show ging dort in die nächste Runde. Dabei sollen vor allem Stephen und Katharina Dürr harter Kritik ausgesetzt worden sein.

Köln – „Das Sommerhaus der Stars“ enttäuschte die Erwartungen der RTL-Zuschauer an das Realityformat auch in diesem Jahr nicht: Es wurde heftig gezankt, gepöbelt und gekämpft – sogar eine Trennung vor laufender Kamera durften die Fans dank Eric Sindermanns (34) Beziehungsstreit mit Exfreundin Katha (27) miterleben. Nun, nach dem Ende der 7. Staffel, kam es zum großen Wiedersehen, bei dem offenbar vor allem Stephen (48) und Katharina Dürr (39) hart angegangen wurden.

„Sommerhaus der Stars“-Wiedersehen eskaliert – Stephen Dürr legt sich mit Mario Basler an

Das vorläufig letzte Aufeinandertreffen der diesjährigen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten zeigt RTL zwar erst im Anschluss an die TV-Ausstrahlung des Finales, doch bild.de soll dank eines Insiders bereits vorab erfahren haben, was beim großen Wiedersehen auf die Zuschauer zukommt. Bereits im Vorfeld soll es demnach eine Absprache unter einigen Teilnehmer gegeben haben, in der man festgelegt hatte, auf wen man losgehen würde – darunter auch die Dürrs!

Bereits im „Sommerhaus der Stars“ standen Stephen und Katharina Dürr gleich mehrfach am Abgrund und erlebten teils eine schwere Zeit. Doch die Aufregung war damit nicht vorbei: Beim großen Wiedersehen hatten es die anderen Kandidaten auf das Paar abgesehen (Fotomontage) © Screenshot/RTL/RTL+/Das Sommerhaus der Stars & RTL/RTL+

Separiert ging es dann zum Dreh, wo nicht nur Eric Sindermanns Fehlverhalten diskutiert wurde, sondern man auch Stephen und Katharina ordentlich den Marsch blies. Bis dahin seinen die Gespräch noch größtenteils „fair“ verlaufen, so ein Produktionsmitarbeiter gegenüber dem Boulevardblatt, schließlich sollen aber der 48-jährige Schauspieler und Sommerhaus-Erzfeind Mario Basler (53) aneinander geraten sein: „Die beiden bekamen sich in die Haare (...). Basler sah sich als gewichtigere Persönlichkeit, sagte, dass er Nationalspieler gewesen sei. Dagegen wehrte sich Dürr. Basler drehte durch.“

Urlaub im „Sommerhaus der Stars“ gefällig? Wenn in dem Bauernhaus in Bocholt nicht gerade „Das Sommerhaus der Stars“ gedreht wird, kann man die seit 2020 als Kulisse für die RTL-Show genutzte Behausung tatsächlich anmieten. Das 1906 erbaute Haus ist in Wahrheit weitaus gemütlicher, als es das Paar-Format vermuten lässt. Denn um es den Promis nicht allzu bequem zu machen, präpariert ein RTL-Team die Unterkunft entsprechend mit ausgestopften Tieren oder schmutzigem Geschirr. Das Sommerhaus selbst kann man bereits ab 80 Euro pro Nacht buchen. Bei einem renommierten Bewertungsportal schneidet das im Westmünsterland gelegene Haus mit 7,1 von 10 Punkten gar nicht mal so schlecht ab.

Stephen Dürr bei „Sommerhaus der Stars“-Aufeinandertreffen wüst beschimpft – „Es war Mobbing pur“

Dabei hatte sich Stephen Dürr im „Sommerhaus der Stars“ eigentlich vergleichsweise wenig zuschulden kommen lassen. Doch seine gelassene, teils möglicherweise überheblich wirkende Art brachte das Fass offenbar zum Überlaufen: Der einstige „Unter uns“-Darsteller musste sich heftige Anfeindungen („Arschloch“, „hinterhältig“) gefallen lassen, ehe seine Katharina einschritt – doch vergebens: „Sie wurde fast zu Boden gebrüllt von den anderen, es war Mobbing pur“, wird der Produktionsmitarbeiter zitiert.

„Dass es zu keiner Prügelei kam, grenzt an ein Wunder!“, so das Fazit des Insiders. Auch RTL-Ikone Frauke Ludowig (58), die das Sommerhaus-Wiedersehen moderierte, habe angesichts der hitzigen Atmosphäre mehr einschreiten müssen, heißt es weiter. Derweil zogen andere Kandidaten nach dem Ende der RTL-Show ganz eigene Konsequenzen: So kündigte „Bauer sucht Frau“-Star Antonia (22) nach Patrick Romers (26) Sommerhaus-Fehlverhalten eine „Abrechnung“ an. Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de, „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL/RTL+; Staffel 7)